Spieler erledigt 300-mal den Uber Boss in Diablo 4 für den besten Loot – Das ist sein Ergebnis

In der aktuellen Season 2 von Diablo 4 könnt ihr endlich gezielt Uber Uniques farmen, die begehrtesten Items im Spiel. Viele Spieler besiegen den entsprechende Boss dazu dutzende Male – und nicht immer klappt es. Die Community teilt ihre Erfahrungen.

Was ist das für ein Boss?

Uber Duriel ist ein neuer Boss in Diablo 4, den ihr erst aufwendig beschwören müsst, indem ihr Materialien sammelt und andere Bosse tötet.

Der Boss selbst ist eine stärkere Version von Duriel, den ihr während der Kampagne des Spiels bereits trefft. Er kämpft vor allem mit Gift-Angriffen.

Das Besondere an Uber Duriel ist, dass ihr mit ihm am besten die begehrten und umstrittenen Uber Uniques farmen könnt. Diese Items sind für die meisten Klassen die stärksten im Spiel, wenn auch nicht notwendig für einen Build.

Das ist das Ergebnis: Ein Spieler teilt auf Reddit mit, dass er mit über 300 Kills bereits 4 der Uber Uniques bekommen hat: Verhängnisbringer, den Ring der sternlosen Himmel, die Harlekinskrone (oder einfach: „Shako“) und den Großvater.

Die Items seien alle in den vergangenen 3 Wochen gefallen, also zum größten Teil während der verdoppelten Loot-Chancen, die mittlerweile nicht mehr greifen. Das wohl wichtigste Item, Shako, habe er aber erst heute, am 11. Januar erhalten.

Wie viele davon jeweils gedroppt sind, verriet der Spieler allerdings nicht. Dafür löst seine Angabe eine Diskussion unter den Fans aus, weil es offenbar deutlich unglücklichere Spieler gibt – aber auch einige mit deutlich mehr Beute-Glück.

Für Diablo 4 ist bereits die erste Erweiterung bekannt:

„400 ohne ein Uber, habe mit der Season abgeschlossen“

In den Kommentaren unterhalten sich die Spieler über ihre eigenen Beute-Raten. Einige Nutzer mit 150 und sogar über 400 Kills auf Duriel sagen: sie hätten überhaupt kein Uber Unique gefunden. Das sei so frustrierend, dass sie mit der Season aufhören.

Ein besonders unglücklicher Fall behauptet, sogar erst nach 500 Versuchen ein Uber Unique gefunden zu haben. Shako sei selbst nach 800 Kills noch nicht gefallen.

Von einem Nutzer mit mehr Glück heißt es: er habe nach 500 Durchläufen

4 x Andariels Antlitz

3 x das Geschmolzene Herz von Selig

und 2 x den Ring der sternlosen Himmel bekommen.

Schaut man sich die Zahlen in Gänze an, scheint der Spieler mit seinen (vermutlich) 4 Uber Uniques nach 300 Runs ziemlich gut im Durchschnitt zu liegen. Auf ähnliche Zahlen kam etwa der Experte Rob2628.

Der hat sich eine Gruppe mit 3 weiteren Mitspielern zusammengestellt und Duriel dann direkt 540-Mal gelegt, also grob doppelt so oft wie der Spieler im neusten Thread auf Reddit. Das Ergebnis des Experten: 43 Uber-Uniques für die Gruppe, also rund 11 pro Charakter. Damit kommt er auf eine Drop-Chance von etwa 2 % – wobei er keine Harlekinskrone im Loot hatte.