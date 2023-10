Ihr habt eure Lieblingsklasse in Season 2 von Diablo 4 gewählt – Das macht sie so gut

Diablo 4 Season 2 ist seit dem 17. Oktober gestartet. Passend dazu haben wir euch gefragt, mit welcher Klasse ihr die neuen Geschehnisse des Hack&Slays erkunden wollt und die Ergebnisse sind eindeutig.

Welche Klassen sind die Favoriten? Mit Season 2 kamen eine Menge Änderungen in Bezug auf Klassen, Paragon, Resistenzen und mehr. Passend dazu bekamen die schwachen Klassen wie Barbaren und Zauberer Buffs und trotz der Verbesserungen, haben sie es nicht geschafft, sich als Lieblingsklassen zu platzieren.

Immerhin findet sich der Zauberer auf Platz 3. Der Jäger befindet sich auf Platz 2, während der Totenbeschwörer sich als erster platziert. Druiden platzieren sich auf Platz 4 während die Barbaren die Letzten in der Liste sind.

Hier die Ergebnisse unserer Umfrage (Stand: 20. Oktober 2023 / 12 Uhr)

Totenbeschwörer 27 % (764 Stimmen)

Jäger 25 % (717 Stimmen)

Zauberer 20 % (567 Stimmen)

Druide 15 % (433 Stimmen)

Barbar 13 % (339 Stimmen) Stimmen Gesamt: 2.820



Was macht eure Lieblingsklasse so gut? Der Totenbeschwörer ist der Beste und das aus guten Grund. Viele seiner Builds bieten starke Optionen, um lange zu überleben und Gegner zu dominieren. Ob es nun die berüchtigten Leichenfürze sind oder der Knochenspeer, der Nekromant bietet einen abwechslungsreichen Spielstil, den man ausprobiert haben sollte.

Der Knochenspeer verteilt massiven Schaden bei Bossen und kleineren Schergen, der so groß ist, dass Gegner in wenigen Attacken draufgehen. Die Leichenfürze hingegen bieten einen starken CC, denn ihr könnt eure Feinde mit Leichenranken fesseln und sie durch euer tödliches Miasma dazu zwingen an Ort und Stelle an den herrlichen Düften des Todes zu schnüffeln.

Habt ihr den Trailer zu Season 2 verpasst, könnt ihr das Video dazu hier finden:

Welche Klasse solltet ihr wählen? Die Qual der Wahl. Solltet ihr immer noch nicht wissen, welche Klasse euch in Season 2 mundet, könnt ihr gerne in unserer aktuellen Tier-List vorbeischauen. Sie bietet die besten Builds mitsamt Ranking an.

Ist die Liste nichts für euch, könnt ihr gerne an unserem Schicksalsrad drehen, falls noch nicht geschehen:

Welchen Build soll ich spielen? Sucht ihr eine kurze Übersicht mit den stärksten Builds der einzelnen Klassen, dann könnt ihr auch hier vorbeischauen:

Für welche Klasse habt ihr euch entschieden? Wurde es der Nekromant oder habt ihr doch lieber den Barbaren vorgezogen? Lasst uns eure Meinungen dazu in den Kommentaren erfahren und tauscht euch gerne mit anderen Fans aus!

Ihr fragt euch, wie lange man braucht, um seinen Helden in Season 2 auf Stufe 100 zu erhöhen? Profis haben es herausgefunden: Blizzard sagte, ihr braucht 180 Stunden für Level 100 in Diablo 4: Wie lange dauert es wirklich?