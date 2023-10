Diablo 4: Welche Klasse spielst du in Season 2? Frag das Schicksalsrad

Heute startet Season 2 in Diablo 4. Solltet ihr also noch unschlüssig sein und wisst nicht, welche Klasse ich zum Start zocken sollt, dann fragt doch gerne das Schicksalsrad und nehmt an unserer Umfrage teil.

Was ist los bei Diablo 4? Am heutigen Dienstagabend wird Blizzard das neue Update 1.2.0 auf Sanktuario loslassen und mit ihm die Plage der Vampire aus Season 2 entfesseln. Deshalb ist es wichtig, zu wissen, welche Klasse ihr zum Start zocken möchtet.

In unserem Artikel bieten wir euch eine Umfrage, in der ihr ausfüllen könnt, mit welcher der fünf Klassen ihr spielen werdet. Ist euch völlig egal, mit welcher Klasse ihr spielt, dann dreht einfach am Schicksalsrad und lasst das „Schicksal“ für euch entscheiden.

Was ändert sich in Season 2?

Das Saisonthema: In Season 2 dreht sich alles um die Nachwirkungen von Season 1. Spieler haben gegen das Verderben gekämpft, doch nun droht eine weitere Plage Saktuario ins Chaos zu stürzen – Vampire. Ihr verbündet euch mit einer Vampir-Jägerin und kämpft gegen diese Bedrohung an.

Balance-Änderungen:

Druide, Barbar und Nekromant erhielten leichte Nerfs für einige viel zu mächtige Builds

Schwächere Builds aller Klassen wurden hingegen mit Buffs verstärkt

Kritische- und Verwundbare-Eimer wurden angepasst und funktionieren nun additiv

Resistenzen wurden komplett überarbeitet

Die wichtigsten Patch Notes von Season 2 findet ihr in unserer Übersicht: Diablo 4: Patch 1.2.0 kommt am 17. Oktober, bringt Buffs für jede Klasse – Die wichtigsten Patch Notes auf Deutsch

Umfrage: Welche Klasse spielt ihr in Season 2?

Stimmt hier ab: Jeder von euch hat eine Stimme, die ihr auf eine der fünf Klassen aus Diablo 4 verteilen könnt. Solltet ihr in Season 2 mehrere Klassen zocken wollen, wählt die Klasse aus, auf die ihr euch am meisten freut.

Das Schicksalsrad hilft euch bei eurer Entscheidung

Das könnt ihr tun: Seid ihr euch noch unsicher oder ist euch die Klasse in Season 2 egal? Dann bieten wir euch hier das Schicksalsrad an. Auf dem Rad findet ihr jede Klasse zweimal. Tippt es an und es dreht sich. Auf einer der fünf möglichen Klassen bleibt es dann stehen.

Seid ihr euch unsicher, dann ist das Schicksalsrad eure beste Möglichkeit eine Entscheidung zu treffen.

Falls ihr das Rad im Artikel nicht sehen könnt, findet ihr es hier auf der Webseite von Wheeldecide.com.

Season 2 steht in wenigen Stunden vor der Türe, seid ihr bereit? Lasst uns gerne wissen, mit welcher Klasse ihr durchstartet werdet und nennt uns, ob ihr oder das Rad für euch entschieden hat. Tausch euch mit anderen Usern unten im Kommentarbereich aus.