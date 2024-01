Diablo 4: Hallen der Verdammten – Hier bekommt ihr den besten defensiven Aspekt für alle Klassen

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Dort sind andere Dinge gefragt als nur besonders starke Meta-Builds, aber dafür erwartet euch am Ende richtig guter Loot: Diablo 4: Für besonders guten Loot in Season 3 helfen euch selbst Oneshot-Builds nicht mehr

Ihr könnt den Aspekt außerdem zufällig durch legendäre Ausrüstungsgegenstände in Truhen und als Drop von Feinden erhalten. Den Aspekt könnt ihr dann beim Okkultisten extrahieren und ebenfalls auf Items anwenden. Eine gute Quelle für viel Loot sind die neuen „Vaults“ (Gewölbe), die zu den Inhalten in Season 3 von Diablo 4 gehören.

Das bedeutet konkret, dass der Schaden, den ihr in den 4 Sekunden an Feinden anrichtet, gestapelt wird und eure Rüstung erhöht. Dies seht ihr wiederum, wenn ihr euer Inventar im Kampf öffnet daran, dass euer Rüstungswert immer mal wieder sinkt und steigt.

Was macht den „Aspekt des Ungehorsams“ so stark? Der Aspekt gehört zu den stärksten defensiven Aspekten, weil er eure Rüstung für 4 Sekunden erhöht, sobald ihr irgendeine Art von Schaden verursacht. Je nachdem, wie der Aspekt „gerollt“ ist, bringt euch das eine um 0,6 – 1,1 % erhöhte Rüstung ein und ist von 36 % bis 66 % stapelbar.

Was muss ich machen, um den Aspekt zu bekommen? Sobald ihr die Hallen der Verdammten betretet, erscheint rechts die Aufgabe „Zerstört den Götzen des Aufsehers und die Meeresgöttin“. Dafür müsst ihr den Dungeon durchlaufen, durch 2 Portale in kleinere Bereiche gehen und dort 2 Götzen zerstören.

Wo bekomme ich den „Aspekt des Ungehorsams“? Ihr bekommt den Aspekt in den Hallen der Verdammten, ein Dungeon in Kehjistan. Der Dungeon befindet sich östlich des Wegpunktes „Tarsarak“. In Season 3, die am 23. Januar startete , könnt ihr den Dungeon auch über den neuen Wegpunkt „Die Torhalle“ erreichen.

In Diablo 4 gibt es zahlreiche Aspekte, mit denen ihr eure Builds verbessern könnt. Der „Aspekt des Ungehorsams“ („Aspect of Disobedience“) gehört zu den besten defensiven Aspekten. Wo ihr ihn bekommt und wie ihr ihn ausrüstet, erfahrt ihr auf MeinMMO.

