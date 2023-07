Die einen skippen die Credits, sobald sie die Story eines Spiels durch haben, die anderen lassen sie durchlaufen, in der Hoffnung auf geheime End-Szenen. In Diablo 4 werden diejenigen belohnt, die Durchhaltevermögen zeigen. Aber wer oder was wird in der Szene gezeigt?

Was wird in der Szene gezeigt? In einem YouTube-Video zeigt der Nutzer AnActualSadTaco eine „geheime End-Szene“, die bei ihm nach den Credits von Diablo 4 erschienen ist. Dort sieht man für ca. 2 Sekunden eine dämonische Gestalt.

Der Dämon hat leuchtende Augen und riesige Hörner, die seitlich von seinem Kopf wegstehen. Er scheint aus einer Lava-ähnlichen Flüssigkeit aufzutauchen.

Hier könnt ihr euch die kurze Sequenz anschauen (via YouTube):

Mephisto, Lucion oder doch Lilith?

Wen sieht man in der Szene? Das ist bisher nicht aufgeklärt worden, allerdings gibt es zahlreiche Spekulationen auf Social Media. Unter dem YouTube-Video von AnActualSadTaco äußern sich mehrere Nutzer.

Manche vermuten, dass es sich um Mephisto handle, den Vater von Lilith, unserer Antagonistin in Diablo 4 – und der Charakter, über dessen Kleiderwahl diskutiert wird. Andere schreiben wiederum, dass es nicht Mephisto sein kann, da seine Hörner ganz anders aussehen und es zu früh für eine Rückkehr sei.

andrewspencer7804 schreibt: „Die Hörner gehören zu Lucion. Wir sind auf einer Mission, die ‚Familie des Hasses‘ komplett auseinanderzunehmen.“

TLim-mr7ro schreibt: „Lucion, der Sohn von Mephisto und der Bruder von Lilith. Er diente als Anführer der Triune während des Sündenkrieges und sieht Mephisto ähnlich. […] Ich denke, es ist noch zu früh für die Rückkehr von Mephisto.“

truthmachine6382 vermutet, dass die Tochter des Hasses dahinter steht: „Ehrlich gesagt sieht es eher wie eine Nahaufnahme von Liliths Gesicht aus, das aus der blutähnlichen Lavaflüssigkeit auftaucht. Das sind nicht Mephistos Hörner, und die Augen, Nase und das, was einem seitlichen Wangenhornmuster ähnelt, ist 1 zu 1 Lilith.“

Es könnte sich aber auch um Inarius handeln, Liliths Partner in Crime, mit dem sie die neue Welt Sanktuario schuf. Diese Theorie wäre eine interessante Wendung und würde Inarius präsenter machen, was von einigen Spielern in Diablo 4 vermisst wurde (via Icy Veins).

Auch eine Rückkehr von Lucion, dem Sohn von Mephisto und Liliths Bruder, hält Icy Veins nicht für ausgeschlossen. Er wurde von Uldyssian „ausgelöscht“, denn dieser hatte die Fähigkeit, Dinge mit seinem Willen zu verändern. Was Lucion nach dem Auslöschen genau zugestoßen ist, ist unklar – so auch sein Verbleib.

Natürlich könnte es aber auch ein ganz anderer, bisher unbekannter Dämon sein. Oder einer, an den bisher niemand gedacht hat.

„Unklar, warum manche die Szene nicht sehen“

Sieht die Szene jeder? In seinem Tweet schreibt Blizzards Artist Jamir Blanco: „Es scheint, als würden einige Leute endlich bemerken, dass es eine Post-Credit-Cutscene in unserem Spiel gibt…“, dahinter befindet sich ein Emote, das sich den Finger vor den Mund hält und ein Teufel-Emote. (via Twitter).

In einem weiteren Tweet ergänzt Jamir Blanco: „Ja, die Credits sind wirklich lang… Ihr könnt sie vorspulen […] Es ist unklar, warum manche Leute die Post-Credit-Szene nicht sehen können… Ich werde es für euch herausfinden.“

AnActualSadTaco schreibt dazu in einem Kommentar unter seinem YouTube-Video: „Ich hatte sie beim ersten Mal [Durchspielen der Story] nicht.“ Manche äußern die Vermutung, dass die kurze Szene nach dem Abschluss der Story einfach an ihnen vorbeigegangen sein könnte.

Man kann die Credits zwar erneut abspielen, indem man auf „Mitwirkende“ im (deutschen) Menü klickt – die End-Szene bleibt dabei jedoch aus. Um sie miterleben zu können, müsste man die Story also ein weiteres Mal durchspielen.

Hattet ihr die End-Szene? Oder blieb sie bei euch aus? Berichtet uns davon gerne in den Kommentaren.