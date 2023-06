Diablo 4: Ihr verschwendet in Season 1 keine Zeit, wenn ihr erst die Story spielen müsst

In Diablo 4 herrscht, was Season 1 angeht, regelrechte Verwirrung. Ob es nun die saisonalen Charaktere sind oder Mechaniken rund um den Fortschritt, den man für die Seasonreise erzielen kann. Viele glauben, ein erneuter Durchgang durch die Story wäre eine Zeitverschwendung, doch Rod Ferguson, der Diablo-Chef ist anderer Meinung.

Worum geht es? In Diablo 4 können Spieler, nachdem sie das erste Mal die Story rund um Dämonenkönigin Lilith und den verbannten Engel, Inarius, durchgespielt haben, diese überspringen. Viele Spieler haben sich das gewünscht, denn, wenn es um die Seasons geht, möchte man sofort in den neuen Content springen ohne alte Inhalte erneut durchkauen zu müssen.

Trotz dieser Abkürzung rät der Diablo-Chef euch, die Story erneut zu zocken. Nicht um eure Erinnerungen aufzufrischen, sondern um es in Season 1 entspannter zu haben.

Darum solltet ihr die Story für Season 1 erneut zocken

Das sagt Diablo-Chef über die Kampagne: Auf Twitter gab es Unklarheiten dazu, wie der Fortschritt der Seasonreise sich von der Kampagne beeinflussen lässt und vor allem, ob man für jede Season die Kampagne durchspielen muss. Daraufhin antwortete Rod Ferguson wie folgt:

Ja, um an der saisonalen Questreihe, der Mechanik, der Saisonreise und dem Battle Pass teilzunehmen, müsst ihr einen neuen saisonalen Charakter erstellen. Das Spielen einer Kampagne mit saisonalem Charakter (wenn ihr euch das wünscht oder abschließen müsst) wird auch die Saisonreise und den Battle Pass vorantreiben. […] Ihr müsst es nur einmal für jeden Charakter eures Kontos abschließen und könnt es dann für jeden weiteren Charakter überspringen. (via twitter.com)

Während nun viele dachten, dass die Kampagne in der Season nur gut für XP ist, der irrt sich. Tatsächlich treibt ihr beim Zocken der Kampagne auch eure Seasonreise voran, denn, ihr könnt Aufgaben während der Kampagne erledigen, die euch Fortschritte in eurem Battle Pass spendieren.

Was ist eine Seasonreise? Die Seasonreise ist in Diablo 4 eine Mechanik, um in einer aktuellen Season Fortschritt für den Battle Pass zu sammeln. Es werden eine Vielzahl an Aufgaben aufgelistet, die Spieler dann im Laufe der Season abschließen können. So können dann Stufen im Battle Pass sowie Boni freigeschaltet werden.

Alles in allem solltet ihr euch also gut überlegen, ob ihr in Season 1 die Story überspringt, denn diese könnte sich für euch lohnen.

