Diablo 4: Asmongold findet die eine gute Sache, die das Update zu Season 1 bringt: „Ich denke, das ist schlau“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was sagt Asmongold sonst zu den Änderungen von Update 1.1? Bis auf die Anpassungen an der Verwundbarkeit lässt Asmongold kein gutes Haar an dem Patch, urteilt: „Nummer eins: Alles ist schlechter. Nummer zwei, alles ist schwieriger.“

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

In einem Stream vom 19. Juli 2023, also einen Tag vor dem Start von Season 1, fasste Asmongold seine Gedanken zu dem Patch zusammen.

Insert

You are going to send email to