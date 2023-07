Diablo 4: Update 1.0.4 macht es leichter, die besten Items zu kriegen – Patch Notes auf Deutsch

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

So wird es etwa Legendarys und Uniques geben, die ihr schon ab dem 18. Juli erhalten könnt. Diese werden sowohl auf dem ewigen, als auch auf dem saisonalen Realm verfügbar sein. Wenn es euch also nur darum geht, euren Haupt-Charakter und euren Build zu verbessern, braucht ihr keinen neuen Charakter:

Direkt vor Season 1, am 18. Juli, erscheint außerdem ein neuer Patch, der noch umfangreicher werden soll als das Pre-Season-Update . In diesem stecken bereits die wichtigsten Neuerungen für die Season, aber auch neue Inhalte.

Was ist noch neu? Kurz vor dem Patch 1.0.4, der um 23:00 Uhr deutscher Zeit erschien, haben die Entwickler einen neuen Dev Stream abgehalten. Dort ging es hauptsächlich um die kommende Season 1 von Diablo 4. Den Stream haben wir hier für euch zusammengefasst: Diablo 4: Season 1 startet am 20. Juli – Das steckt drin

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Diablo 4 heizt Release mit neuem Trailer an – Zeigt in Live-Action, wie gut Druiden und Totenbeschwörer aussehen

Diablo 4 hat am Abend des 06. Juli den neuen Patch für PC, PlayStation und Xbox erhalten. Dieser bringt Änderungen an Höllenflutkisten, nerft Bosse und behebt dutzende Fehler. MeinMMO liefert die Patch Notes auf Deutsch.

Insert

You are going to send email to