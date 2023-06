Diablo 4: Kauft bloß keinen Sattel für 6 Millionen Gold, sondern erstellt euch einen neuen Charakter

Alles, was ihr zur Open Beta in Diablo 4 wissen müsst

Dort kauft ihr den Sattel in seinem Shop. Ihr verlasst den Shop und findet den Sattel in eurem Inventar. Diesen könnt ihr dann einfach „benutzen“, damit ihr ihn eurer Ausrüstung hinzufügt.

In Diablo 4 gibt es nicht nur Reittiere, sondern auch kosmetische Sattel. Diese könnt ihr auf euer Pferd legen und schicker aussehen. Einer davon kann beim Stallmeister erworben werden, kostet euch aber vermutlich um die 6 Millionen Gold. Wenn ihr aber so viel zahlt, begeht ihr einen großen Fehler.

