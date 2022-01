Destiny 2: Leak zeigt erste Witch Queen Waffen und Exotics mit lebendiger Munition

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Was sagt ihr zu den Waffen aus dem Trailer? Findet ihr die neuen “Wummen” interessant oder lässt euch das kalt? Glaubt ihr, die Glefe wird tatsächlich klassenspezifisch nutzbar sein? Und was findet ihr im Trailer besonders spannend. Tippt uns eure Meinung doch ins Kommentarfeld.

Was sagt die Destiny-2-Community? Die Spieler diskutieren bereits eifrig im Destiny-2-Reddit über die neuen Waffen. Der Trailer ist für sie zumindest wesentlich spannender als die letzte offizielle Ankündigung zu den aufgewärmten dämmerungsexklusiven Waffen in Season 16.

Was verrät das Video noch? Neben den Waffen ist zudem der besonders auffällige Helm des Titans aufgefallen. Er hat ein wenig die Optik eines Totenschädels und man kann Flammen erkennen, so als ob der gesamte Helm brennt. Auch die Arme des Jägers, links neben ihm, sehen unbekannt aus. Auch wenn das noch nicht bestätigt ist, könnte es sich dabei bereits um erste Exotics aus Witch Queen handeln.

Bei Destiny 2 sorgte gestern Abend ein kurzer Trailer für Aufsehen in der Community. Ob nun zu früh veröffentlicht oder beabsichtigt, das Video leakt gleich mehrere Waffen aus Witch Queen. Darunter auch eine Art „Wurmwerfer“, der anscheinend lebendige Munition nutzt sowie neue Bilder der Glefe. Wir sagen euch, was der Trailer noch verraten hat.

