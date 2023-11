Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 17.11.

Am 17. November, weniger als zwei Wochen vor der neuen Season in Destiny 2, begrüßen die Hüter ihren alten Bekannten Xur. Der Händler bringt verlässlich exotische Waffen und Rüstungen mit. Wer auf der Suche nach den Trials ist, wird heute wohl enttäuscht, aber der Grund ist auch lohnenswert.

Was war diese Woche in Destiny 2 los? Während Destiny 2 wackelt, arbeitet Stratosphere Games aktuell an einem Koop-Spiel auf Steam, welches das Beste aus Looter-Shooter und ARPG vereinen soll.

Immerhin könnten Teile der entlassenen Mitarbeiter von Bungie noch eine späte Ehrung erfahren, denn Destiny 2 ist bei den Game Awards 2023 in der Kategorie “Bester Community Support” nominiert. Die Meinungen dazu sind jedoch gespalten und einige Hüter fragen sich, ob das nicht der schlechteste Witz des Jahres ist.

Wann genau in Destiny 2 die letzte Schlacht gegen den Zeugen geschlagen wird, ist derzeit noch unklar. Noch steht das aktuelle Datum, der 27. Februar 2024, und Bungie hat es in einer aktuellen Pressemitteilung auch noch einmal wiederholt. Doch Jason Schreier hält daran fest. Er ist sich seiner Insiderquellen sicher und zerschlägt die Hoffnungen der Hüter, dass es vielleicht doch keine Verschiebung geben wird. Inzwischen gibt es aber auch Stimmen, die meinen, das sei vielleicht auch die beste Lösung.

Wir haben uns diese Woche jedoch noch nicht mit den Ereignissen im Jahr 2024 beschäftigt, sondern konzentrieren uns auf die kommende Season 23 und ihre neuen Inhalte.

Destiny 2 lüftet mit Season 23 sein größtes Geheimnis – Alles zu „Saison des Wunsches“

Alle Infos zu Xur am 17. November 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Er erscheint in Destiny 2 wöchentlich freitags um 18:00 Uhr und bleibt bis zum darauffolgenden Dienstag um 18:00 Uhr in der Spielwelt präsent. Während dieser Zeit können Hüter aus der ganzen Welt seinen Laden besuchen und exotische Gegenstände erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Auch nach fast 10 Jahren ist die Suche nach Xur ein Ereignis. Nach dem Reset um 18:00 Uhr geht die Suche los und die Spieler fliegen Xurs mögliche Standorte an. Die MeinMMO-Redaktion ist mit dabei und wird in diesem Artikel ihren Standort umgehend bekannt geben.

Hier befindet sich Xur: Auf Nessus im Wächtergrab

Xurs Inventar vom 17. – 21.11. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Xur bietet eine breite Auswahl an exotischen Ausrüstungsgegenständen und Waffen im Auftrag der Neun an, die er in Season 22 noch gegen Legendäre Bruchstücke an alle Hüter verkauft.

Sein Inventar ändert sich wöchentlich und bietet insbesondere neuen Spielern die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten durch den Einsatz von Exos zu verbessern und sich schneller für die Herausforderungen in Destiny 2 zu rüsten.

Das ist Xurs Angebot

Xurs Angebot vom 17. – 22. November

Waffe: Die Kolonie – Granatwerfer für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wurmgott Berührung – Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +3

Erholung: +29

Disziplin: +18

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 65

Jäger: St4mp-F3R – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +4

Belastbarkeit: +18

Erholung: +12

Disziplin: +18

Intellekt: +6

Stärke: +7

Gesamt: 65

Warlock: Felwinters Helm – Kopfschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +2

Belastbarkeit: +12

Erholung: +18

Disziplin: +10

Intellekt: +20

Stärke: +2

Gesamt: 64

Legendäres Rüstungs-Set: “Gensym Ritter”-Set

Neben dem regulären Angebot verkauft Xur einzigartige Rolls für Exotics aus nicht mehr verfügbaren exotischen Missionen vergangener DLCs. Ihr könnt euch diese Waffen allerdings nur bei Xur kaufen, wenn ihr auch die passende Erweiterung besitzt.

Derzeit hat er eine Waffe im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Überschuss .

Dieses Wochenende keine Prüfungen von Osiris

Lord Saladin erwartet alle tapferen Hüter an diesem Wochenende

An dieser Stelle informieren wir euch normalerweise über die aktuelle Trials-Map und den dieswöchigen Loot. Doch leider findet der PvP-Modus diese Woche nicht statt.

Seit Dienstag um 18:00 Uhr ist der ehrwürdige Saladin im Turm angekommen. Er bietet nicht nur den PvP-Modus „Kontrolle“ an, sondern ihr habt in Saison 22 auch ein letztes Mal die Möglichkeit, das Siegel des Eisernen Lords zu erhalten.

Alle Eisenbanner-Waffen haben einen Ursprungsperk: „Schleichender Wolf“ gewährt bei niedriger Gesundheit und mit dieser Waffe erzielte Todesstöße gegen Hüter ein verbessertes Radar und entfernt euch aus dem gegnerischen Radar.

Wann endet das Eisenbanner offiziell? Die PvP-Aktivitäten von Lord Saladin enden mit dem Weekly Reset, am 21. November um 18:00 Uhr. Das ist auch der Abflugtermin von Xur.

Habt ihr euch mit dem neuen Eisenbanner-Modus bereits warm gespielt? Dann berichtet uns gerne in den Kommentaren, wie ihr die Matches aktuell empfindet.

In der kommenden Season 23 wird sich zudem einiges am Matchmaking im Schmelztiegel und dessen Aufbau ändern. Was genau, könnt ihr hier nachlesen: Ein Fehler aus Destiny 2 wird ab Season 23 zum Feature: Soll mehr Action ins Spiel bringen