Destiny 2: Der Community Support von Bungie wird erst gefeuert, dann für herausragende Leistungen nominiert

Wer zudem einen genaueren Blick in die Zukunft von Destiny 2 werfen möchte, dem sei unser Artikel zur kommenden Season 23 empfohlen, die am 28. November startet: Destiny 2 lüftet mit Season 23 sein größtes Geheimnis – Alles zu „Saison des Wunsches“

So könnt ihr bei der Game Awards-Abstimmung mitmachen: Ob Bungie diesen Preis für die Unterstützung der Community erhält, ist noch nicht entschieden. Vor allem, da es gegen starke Konkurrenz wie Baldur’s Gate 3 oder No Man Sky antritt.

Obwohl der Zeitpunkt dieser Nominierung nicht ironischer sein könnte, werde ich es bis zum Tag meines Todes schreien, dass die Gruppe, mit der ich arbeiten durfte, zu den Besten in der Branche gehört. Wenn Destiny gewinnt, werde ich SIE, die Leute, und das Community-Support-Team feiern. Sie sind absolute Legenden. [Und] als ein Team, das um mehr und nicht weniger Leute gebeten hat, möchte ich sagen, dass Cozmo, Bruno, Ivan und Timon sich auf eine Weise für die Spieler einsetzen, die ihr nie erfahren werdet. Aufgrund ihrer Fürsorge und ihres Wissens wurden so viele schlechte Entscheidungen abgelenkt und gute Entscheidungen verstärkt.

So äußerte sich die ehemalige Community-Managerin Liana Ruppert via Twitter/X :

Der Community-Support und vor allem die bekannten Gesichter nahmen in der Vergangenheit also stets großen Einfluss auf die Kommunikation zwischen Entwicklern und Spielern. Sie haben versucht, auf Augenhöhe mit den Spielern zu kommunizieren. Daher ist die Nominierung der entlassenen Mitarbeiter eine Mischung aus Ironie, Bitterkeit und Hoffnung.

