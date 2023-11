Destiny 2 bleibt beim Startdatum von „Die Finale Form“, Insider sagt: „Macht euch keine großen Hoffnungen“

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Die Diskussion innerhalb der Destiny 2-Community zeigt jedoch eindeutig, dass die Hüter Klarheit und Verlässlichkeit wünschen. Am besten von Bungie selbst und das so schnell wie möglich.

Einige Hüter glauben, diese Information zum kommenden DLC hätte man in der Ankündigung nicht so explizit erwähnen müssen, wenn tatsächlich eine Verschiebung ansteht. Damit konfrontierten sie auch Jason Schreier.

Die Saison des Wunsches ist die letzte Season für Destiny 2, bevor am 27. Februar 2024 die Erweiterung „Die Finale Form“ mit neuen Episoden veröffentlicht wird. „Die Finale Form“ ist der monumentale Abschluss der Saga um Licht und Dunkelheit, in dem die Hüter auf den Zeugen treffen.

In der Pressemitteilung, die via bungie.net veröffentlicht wurde, heißt es nämlich:

Bungie hatte der Behauptung von Jason Schreier am 14. November in einer offiziellen Pressemitteilung zur neuen Season 23 widersprochen, indem man dort den bekannten Starttermin von „Die Finale Form“ nochmals wiederholte.

In Destiny 2 hat jeder Wunsch seinen Preis, auch in Season 23

