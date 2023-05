Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 12.05

Wie jeden Freitag ist Xur auch heute wieder in Destiny 2 zu Besuch. MeinMMO wird versuchen, ihn als erster zu erwischen, um euch sein neues Angebot zu verraten.

Was ist diese Woche in Destiny 2 passiert? In Destiny 2 herrscht soetwas wie die Ruhe vor dem Sturm. Und dieser Sturm tobt mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf dem Methan-Meer von Titan.

Alles, was die Hüter am 23. Mai in der neuen “Saison der Tiefe” erwartet, haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst. Dort könnt ihr auch den allerersten Teaser-Trailer anschauen.

Destiny 2: Spannende Leaks zu Season 21 enthüllen neue Inhalte und Unterwasser-Setting

Leider gab es diese Woche auch schlechte Nachrichten, vor allem für Warlocks. Denn das Unvermeidliche ist eingetreten – Bungie hat das beliebteste Warlock-Exo generft.

Außerdem müssen die Spieler nun eine klitzekleine Wartezeit hinnehmen, wenn sie Waffen aus ihrem Inventar wechseln. Dies sollte jedoch nach der Nachkorrektur von Bungie kaum mehr auffallen. Zumindest nicht den Spielern, die Destiny 2 ganz entspannt zocken.

Währenddessen gehen die Hüterspiele noch bis zum 23. Mai weiter. In Woche 2 haben erneut die Titanen gesiegt. Wenn ihr noch in die Spiele reinschnuppern wollt, ist das jederzeit möglich. Die Teilnahme am Event ist für alle kostenlos.

Alle Infos zu Xur am 12. Mai 2023 – PS4, PS5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S

Wann kommt Xur? Xur, der Agent der Neun, tritt in Destiny 2 jeden Freitag um 19:00 Uhr auf. Sein Besuch endet dann wieder am darauffolgenden Dienstag um 19:00 Uhr. Während dieser Zeit können Hüter exotische Gegenstände von ihm erwerben.

Wo befindet sich Xur? Das ist sein Lager fürs Wochenende

Die Position von Xur: Xurs Aufenthaltsort ändert sich jede Woche, wodurch es für die Spieler eine kleine Herausforderung darstellt, ihn zu finden. MeinMMO ist ihm jedoch stets zielsicher auf den Fersen und postet euch jeden Freitag seinen Standort, damit ihr nicht lange suchen müsst.

Hier befindet sich Xur dieses Wochenende: In der Gewundenen Bucht, Europäische Todeszone

Sucht Xur in der Gewunden Bucht an dieser Stelle

Xurs Inventar vom 12. – 16.05. – Alle Exotics auf einem Blick

Was hat Xur im Angebot? Der Agent der Neun in Destiny 2 bietet den Spielern jede Woche eine zufällige Auswahl an exotischen Gegenständen zum Kauf an. Sein Inventar wechselt immer und ihr könnt Exo-Waffen sowie Rüstungen von ihm erhalten, um eure Sammlung zu ergänzen und Lücken zu füllen.

Xurs Angebot vom 12. – 16.05.

Exo-Waffe: Scharlach – Kinetische Handfeuerwaffe für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Äscherne Totenwache Armschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +12

Belastbarkeit: +18

Erholung: +2

Disziplin: +22

Intellekt: +2

Stärke: +6

Gesamt: 62

Jäger: Die Kanonenschützen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +22

Belastbarkeit: +8

Erholung: +2

Disziplin: +12

Intellekt: +16

Stärke: +2

Gesamt: 62

Warlock: Flügel der Heiligen Morgendämmerung – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +10

Belastbarkeit: +9

Erholung: +16

Disziplin: +9

Intellekt: +15

Stärke: +7

Gesamt: 66

Legendäres Rüstungsset:

Lichtvolk -Set

Neben dem Verkauf von legendären Gegenständen bietet Xur jede Woche einzigartige Variationen von exotischen Gegenständen an, die in vergangenen DLCs verfügbar waren und nun nicht mehr erhältlich sind. Es ist jedoch zu beachten, dass diese Waffen nur von Spielern erworben werden können, die auch die entsprechende Erweiterung besitzen.

Derzeit hat er diese zwei Waffen im Angebot:

Die exotische Handfeuerwaffe „Falkenmond“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Erster Schuss

Das exotische Scoutgewehr „Erzählung eines Toten“ (Jenseits des Lichts-DLC) mit Auskommen

PvP-Endgame schickt euch zu den Prüfungen von Osiris

Osiris ist der ursprüngliche Veranstalter der Prüfungen – Saint 14 vertritt ihn nur

Diese Woche ist eine experimentelle Version mit einer Eroberungszone im PvP-Modus der Prüfungen von Osiris aktiv. Dort gilt es gegen einander anzutreten, um eine perfekte Bilanz von 7 Siegen ohne Niederlage zu erreichen. Das Ziel dieser Herausforderung ist der Leuchtturm, ein exklusiver Ort, der nur den erfolgreichsten Hütern offensteht.

Welche Map ist diese Woche dran? Anders als im normalen PvP, wo die Maps durchrotieren, gibt es im Hüter-gegen-Hüter-Endgame jedes Wochenende festgelegte Maps, auf denen man spielt.

Diese Woche spielt ihr auf der Map: Der Kessel

Die Trials-Map diese Woche ist Der Kessel

Falls ihr daran interessiert seid, die Prüfungen im festen Team zu spielen, empfiehlt euch MeinMMO die Callout-Maps über Warmind. So könnt ihr eurem Einsatztrupp gut beschreiben, wo sich die Gegner auf der Map gerade befinden. Das sind nützliche Informationen für das gesamte Team.

So bekommt ihr euren Loot: Die Prüfungen von Osiris verfügen über ein Rufrangsystem. Eure Spitzenloot-Belohnung aus den PvP-Matches gibt es derzeit für:

7 Siege

50 Runden

sowie den berüchtigten makellosen Run, der euch zum Leuchtturm führt

Das ist die Belohnung für einen makellosen Run

Jede Woche erwartet euch auch eine ganz spezielle Waffe auf dem Leuchtturm, die ihr für euren makellosen Lauf, also 7 Siege, als Meister-Version bekommt. Die Waffe könnt ihr bis zum kommenden Dienstag, 16. Mai, um 19:00 Uhr erspielen, sofern ihr es mit makellosem Ticket in den Leuchtturm schafft.

Die Adept-Waffe dieser Woche ist: die Schrotflinte Der Inquisitor

Die Schrotflinte Der Inquisitor

Wann starten die Trials offiziell? Die Prüfungen von Osiris beginnen heute, am 12. Mai, um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly-Reset, am 16. Mai um 19:00 Uhr.

Habt ihr schon einmal an den Trials teilgenommen oder seid ihr gerne ein Kunde bei Xur? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und welche Gegenstände habt ihr erworben? Wir würden uns freuen, eure Gedanken und Meinungen in den Kommentaren zu lesen.

Freut ihr euch auf die neue Season 21 und darauf, dass dann wieder Content ins Spiel kommt? Oder sagt ihr, solange Lightfall noch mit seinen Tücken und Problemen kämpft, pausiert der Loot-Shooter bei euch? Schreibt uns eure Antwort gerne direkt in die Kommentare.

Ob die Qualität besser wird, werden alle Hüter erst am 23. Mai erfahren. Teurer wird es aber auf jeden Fall:

Destiny 2 will künftig 20 % mehr Geld für neue Seasons – Fan stöhnt: „Dieses Spiel ist doch schon verdammt teuer“