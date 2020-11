Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 27.11.

Bei Destiny 2 gibt es heute, am 27.11., Besuch von Xur. Wo lässt sich der Exotic-Händler mit dem Nudelgesicht diesmal nieder? Und welche Exotics hat er für euch im Gepäck? Lest hier alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Das passiert gerade in Destiny 2: Die Hüter haben diese Woche viele neue Spielzeuge bekommen, mit denen sie mächtig Schaden anrichten können. Hier zeigt euch MeinMMO alle 7 Raid-Waffen aus der Tiefsteinkrypa und welche Perks sich besonders lohnen:

Wer es lieber persönlich mag, sollte das coole Kettensägen-Schwert benutzen. Denn das ist eine der stärksten Waffen in Destiny – wenn man sie denn richtig spielen kann.

Durch einen Bug wird das Exo-Schwert sogar noch gefährlicher. Denn aktuell braucht ihr nicht mal Munition für das Schadens-Monster.

Heute kommt zudem Xur vorbei und wir schauen gemeinsam auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 27. November 2020 – PS4, PS5, PC, Xbox One, Xbox Series, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Heute kommt Xur um 18:00 Uhr. Er erscheint auf einem zufälligen Planeten und bietet den Hütern dort sein Inventar an. Zum Weekly Reset am 1. Dezember, um 18:00 Uhr, verschwindet er wieder.

Was hat Xur diesmal im Gepäck?

Was hat Xur im Angebot? Bringt Xur an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile mit? Oder vielleicht sogar ein seltenes Waffen-Exotic?

Wir werfen gemeinsam einen Blick auf sein Inventar und verraten euch, was der mysteriöse Händler diesmal im Angebot hat.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Ihr findet den mysteriösen Händler an diesem Wochenende auf dem Turm beim Hangar.

Xurs aktuelle Position im Turm

Xurs Inventar vom 27.11. bis zum 01.12. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Hartes Licht – Automatikgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Unbändiger Löwe – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +9

Belastbarkeit: +9

Erholung: +15

Disziplin: +6

Intellekt: +2

Stärke: +21

Gesamt: 62

Jäger: Khepris Stachel – Panzerhandschuhe für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +7

Belastbarkeit: +8

Erholung: +16

Disziplin: +7

Intellekt: +13

Stärke: +8

Gesamt: 59

Warlock: Phönix–Protokoll – Brustschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +6

Erholung: +17

Disziplin: +2

Intellekt: +14

Stärke: +12

Gesamt: 62

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Wöchentliche Quest für Exotischen Code

Hier führt euch Nexxoss Gaming wie gewohnt zu Xur und durch sein Inventar:

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris)

Was ist mit den Trials? Die Prüfungen sollten eigentlich heute, am 27. November, weitergehen. Doch Bungie hat diese nun spontan abgesagt. Community Manager Dylan „dmg04“ Gaffner sagt, dass die kurzfristige Absage mit einem Stasis-Bug zu tun hat (via Twitter)