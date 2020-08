Destiny 2: Xur heute – Standort und Angebot am 07.08.

In Destiny 2 schaut heute, am 07.08., der mysteriöse Exotic-Händler Xur vorbei. Doch was hat er mitgebracht und wo versteckt er sich? Hier erfahrt ihr alles zu Xurs Standort und Inventar an diesem Wochenende.

Das passiert in Destiny 2: Während aktuell noch das August-Eisenbanner läuft, wartet das nächste Event schon auf die Hüter. Denn mit dem nächsten Weekly Reset, am 11. August, fängt das Sommer-Event „Sonnenwende der Helden 2020“ an.

Interessant ist dabei, dass Bungie auf die Hüter gehört hat und die Belohnungen lange relevant bleiben sollen. Damit der harte Grind der Spieler auch gewürdigt wird. Was sich dabei bei Rüstungen und den schicken Glüh-Effekten ändert, lest ihr hier:

Doch heute kommt erstmal Xur vorbei und wir schauen gemeinsam auf sein Inventar.

Alle Infos zu Xur am 07. August 2020 – PS4, PC, Xbox One, Google Stadia

Das ist die Xur-Zeit: Xur wird heute um 19:00 Uhr auf einem Planeten seiner Wahl erscheinen. Dort macht er es sich bis zum 11. August gemütlich und verkauft interessierten Hütern seine exotischen Waren.

Was hat das Nudelgesicht diesmal im Gepäck?

Was hat Xur im Angebot? Bietet der Exotic-Händler an diesem Wochenende starke Ausrüstungsteile an? Oder sogar eine begehrte exotische Waffe?

Wir nehmen sein Inventar unter die Lupe und verraten euch, was ihr bei Xur kaufen könnt.

Wo steht Xur? Das ist seine Location an diesem Wochenende

Die Position von Xur: Xur versteckt sich an diesem Wochenende auf Nessus im Gebiet „Wächtergrab“.

Xurs Position auf Nessus (Barge)

Xurs Inventar vom 07.08. bis zum 11.08. – Alle Exotics im Überblick

Waffe: Unbarmherzig – Fusionsgewehr für 29 Legendäre Bruchstücke

Titan: Wanderfalken-Beinschienen – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +15

Belastbarkeit: +3

Erholung: +14

Disziplin: +7

Intellekt: +17

Stärke: +8

Gesamt: 64

Jäger: Zwillingsnarr – Beinschutz für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +11

Belastbarkeit: +14

Erholung: +7

Disziplin: +18

Intellekt: +6

Stärke: +9

Gesamt: 65

Warlock: Nazareks Sünde – Helm für 23 Legendäre Bruchstücke

Mobilität: +8

Belastbarkeit: +15

Erholung: +9

Disziplin: +17

Intellekt: +10

Stärke: +6

Gesamt: 65

Exotisches Engramm für 97 Legendäre Bruchstücke

Fünf der Schwerter, die kostenlose Herausforderungskarte zum Anpassen des Dämmerungsstrikes

Einladung der Neun für 9 Legendäre Bruchstücke, falls noch nicht abgeschlossen

Trials of Osiris (Prüfungen von Osiris) vom 07.08. – 11.08.

Diese Karte ist aktiv: Aktuell werden die Trials of Osiris auf „Wormhaven“ ausgetragen.

Wann laufen die Trials? Die Prüfungen beginnen heute, am 7. August um 19:00 Uhr und enden mit dem Weekly Reset, am 11. August um 19:00 Uhr.

Weitere Infos zu den Prüfungen von Osiris: Alles was ihr zu den Trials wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengefasst.