Destiny 2: Weekly-Reset am 16.05. – Letzte Woche ohne Tiefgang

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Das waren alle Informationen zum heutigen Weekly-Reset. Wie verbringt ihr die letzte Woche in Destiny 2? Seid ihr gespannt, ob Hüter tatsächlich untertauchen in der neuen Season ab dem 23. Mai? Oder glaubt ihr, Bungie kann diesen Wunsch nicht erfüllen. Verratet es uns in den Kommentaren.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung steigt auf 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Wir widmen uns in diesem Artikel aber nun dem letzten Abschnitt der Season 20 in Destiny 2 und teilen euch die wichtigsten Änderungen mit, die euch helfen, die kommende Woche vorzubereiten.

Insert

You are going to send email to