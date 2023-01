Destiny 2: Weekly Reset am 10.01. – Rasputins Story geht weiter

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am 24. ...

Destiny 2: So kommt ihr 2023 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Zu wenig Glanzstaub? So viele tolle Items, aber ihr habt jetzt schon Glanzstaub-Mangel? Dann schaut euch unsere Tipps an, wie ihr euer Glanzstaub-Budget verbessern könnt.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Alles, was ihr zu Destiny 2: The Witch Queen wissen müsst – in 2 Minuten

In Destiny 2 geht der Event-Trubel zuende und die Hüter kehren wieder zur saisonalen Story zurück. Rasputin ist nun im Exo-Gehäuse beheimatet und kann endlich für sich selbst sprechen. Welche Geheimnisse er offenbaren kann erfahren die Hüter vielleicht schon diese Woche. MeinMMO sagt euch, was ihr sonst noch an Aktivitäten einplanen könnt.

Insert

You are going to send email to