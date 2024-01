Destiny 2: Weekly-Reset am 09.01. – Letzte Woche der saisonalen Quest

Auch in dieser Woche rotieren in Destiny 2 die Aktivitäten und es gilt einen neuen Katalysator sowie eine weitere Katze zu finden. Darüberhinaus könnte es jedoch solangsam etwas ruhiger werden, denn alle offiziellen Ankündigungen aus Season 23 sind inzwischen erledigt. MeinMMO sagt euch dennoch, was diese Woche und von Bungie und weiter geplant ist.

Das passiert diese Woche: Es ist Woche 7 der Season 23 und die Hüter aus Destiny 2 tun derzeit alles, damit ihnen ein besonderer letzter Wunsch gewährt wird, der es ihnen erlaubt, dem Zeugen zu folgen.

Die exotische Konstellationsmission wird fortgesetzt, mit ihr euch den nächsten Katalysator für den Bogen Wunschwache , der im Schwarzen Garten versteckt liegt, holen könnt. Lokalisiert also die Himmelsanomalie und absolviert die Exo-Mission Verflucht auf Legendär.

, der im Schwarzen Garten versteckt liegt, holen könnt. Lokalisiert also die Himmelsanomalie und absolviert die Exo-Mission auf Legendär. Außerdem endet in dieser Woche die saisonale Quest Alle guten Wünsche .

. Lord Saladin hat bereits den Turm verlassen und wird erst am 23. Januar wieder zurück sein. Dies wird dann auch das letzte Eisenbanner in Season 23.

Im Everversum findet ein weiteres Flashback-Event statt, das Rüstungen und Cosmetics aus der Saison der Unvergänglichen zurückbringt.

Natürlich rotieren auch wieder die Aktivitäten, was bedeutet, die Uhren werden zurückgesetzt und ihr könnt erneut auf die Jagd gehen. MeinMMO hat für euch alle Rotationen dieser Woche der Season 23 im Überblick.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 09.01. bis 16.01.

Dämmerung

Psi-Ops-Schlachtfeld, Kosmodrome Hier geht es ordentlich zur Sache, denn ihr müsst einen kleinen Carry durchführen, um am Ende ein weiteres Mitglied der Strahlenden Schar von Savathûn zu stellen.



Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: Das Gesetz des Aufsehers , Kinetik-Handfeuerwaffe

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In diese Woche könnt ihr im PvP die Modi Kontrolle, Hexenkessel sowie Eliminierung spielen.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Diese Aktivitäten rotieren diese Woche

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet der Begriff “Farmbares Endgame” in Destiny 2? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Die Operation Seraphs Schild ist höhentechnisch definitv unschlagbar.

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Riven ist ein Wunschdrache und sie gewährt nichts ohne einen Preis.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Erster Kontakt“ In der First-Mission stellt ihr den ersten Kontakt her und lernt zum allerersten Mal Strang kennen, während ihr mit eurem Hüter durch Neomuna streift. Strang ist die neue Subklasse aus Lightfall und dann ist da noch etwas, das ihr tun müsst …



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es wird wohl auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr geben. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Wurzel der Alpträume“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Geister der Tiefe“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Operation: Seraphs Schild“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich in Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Auch diese Woche könnt ihr im Everversum wieder euren erspielten Glanzstaub loswerden. MeinMMO verrät euch, was es dafür in dieser Woche alles gibt.

Mit diesem Schiff seid ihr im Schwarzen Garten perfekt getarnt.

Das ist auch noch im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „Trommelwirbel”

Exotisches Emote „Rot und Grün”

Seltenes Emote „Kriegerpose”

Exotischer Sparrow „Baukasten-Flitzer”

Exotisches Schiff „Exosporangium”

Exotisches Schiff „Wellenreiter”

Exotische Geisthülle „Fotovoltaische Hülle”

Exotisches Waffen-Ornament „Laune der Zange” für den Exo-Bogen „Wunschender”

Geist-Projektion „Hinweis Projektion”

Shader: „Chromschaft“ „44er Stahl“ „Erstes Licht“ „Carbon-Blut“ „Kohle des Nordens“ „Transzendenter Ehrgeiz“

Teleport-Effekte: „Wirbelnde Blätter-Ankunft“ „Plesiohedronstatus“ „Trickkiste“ „Kanonenfutter“



Der wöchentliche Reset in Destiny 2 hat die Spielwelt also erneut verändert. Neue Herausforderungen warten darauf, gemeistert zu werden und frische Belohnungen locken. Welcher Beute seid ihr noch auf der Spur? Vielleicht dieser ehemaligen Sunset-Waffe? Eine der besten Waffen aus Gambit kehrt im neuen Update zu Destiny 2 zurück – Das müsst ihr tun, um Halsbruch zu bekommen Dann verratet es uns gerne in den Kommentaren.