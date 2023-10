Destiny 2: Weekly-Reset am 03.10. – Mit finaler Story-Mission und Spitzenreiter-Node

In Destiny 2 geht heute die Season 22 in ihr Finale. Die Spieler werden also Eris bei ihrem wohl letzten Schritt begleiten, um zu erfahren, ob sie der Macht widersteht oder für immer der Schar verfällt. Darüberhinaus rotieren natürlich auch wieder die Aktivitäten und wir sagen euch, wohin.

Das passiert diese Woche: Hüter in Destiny 2 werden diese Woche das Finale der saisonalen “Klingenpfad-Quest” erleben.

Neben der Story wird zudem die Node für die Spitzenreiter-Strikes verfügbar. Ihr habt also die Wahl, welchen Strike ihr auf der härtesten Schwierigkeitsstufe abreißen wollt, um euren Eroberer-Titel zu erledigen, zu komplettieren oder zu vergolden.

Die Schwierigkeitsstufe “Spitzenreiter” ist die härteste Strike-PvE-Herausforderung in Destiny.

In Season 22 sind zudem gleich drei der als besonders schwer geltenden Schlachtfelder dabei.

MeinMMO sagt euch zudem, was diese Woche sonst noch alles rotiert.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 03. bis 10.10.

Dämmerung

Die Lichtklinge , in Savathuns Thronwelt Die Hüter werden diese Woche gegen die „Lichtklinge“ im Dämmerungsstrike kämpfen. Er gilt als Oryxs potenzieller Nachfolger und kann, wenn er wütend ist, einen ordentlichen Speed hinlegen. Besiegt ihn, bevor er das Licht für die falschen Zwecke nutzt.

, in Savathuns Thronwelt

Verdient diese Woche diese Dämmerungswaffe: “Fangfrage”, ein Arkus-Fusionsgewehr.

In der Schwierigkeit “Spitzenreiter” ist diese Waffe auch als Meister-Version zu haben.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

Die beiden Modi Konflikt sowie Dynamik Kontrolle laufen diese Woche im PvP.

Bonus der Woche

Erhalte zusätzliche Bonus-Gambit-Rangpunkte.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Verlauf des Endgames warten die Vermächtnis-Rotationen.

Sowohl der Rotations-Raid, der Rotations-Dungeon und die exotischen Rotations-Missionen sind farmbar. Das heißt, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedene Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist „Wurzel der Alpträume“ mit dem Waffen-Exotic „Bedingte Finalität“

Darüber hinaus gibt es im Dungeon „Dualität“ Extra-Loot und das Exo „Herzschatten“.

Die wöchentliche Exo-Mission ist „Vorzeichen“ mit dem Exo-Scout „Erzählung eines Toten“.

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten: Season 22 bietet den Hütern neue Herausforderungen und ein Karten-Deck, das sie auf ihren Missionen mit Buffs sowie Vorteilen unterstützt. Sofern sie alles freischalten und ihr Deck passend zusammenstellen.

Altäre der Beschwörung: Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Hier gibt es drei Schwierigkeitsstufen, die ihr aktivieren könnt. Wer also „Mächtig“, die höchste Schwierigkeitsstufe mit drei Schwertern aktiviert, kommt auch mächtig ins Schwitzen. Der Ausbau eures Decks macht es jedoch zunehmend einfacher.

Bringt Opfergaben im außerweltlichen Gefängnis der Hexenkönigin dar, um scheußliche Feinde zu beschwören, sie zu besiegen und ihre Macht zu erlangen. Savathûns Säule: Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung. Leere-Kristalle haben eine Barriere um sich herum und schützen Feinde in der Nähe. Die Barriere muss betreten und der Kristall von innen zerstört werden. Solar-Kristalle verbrennen beim Aufheben und müssen in einen separaten Teil der Arena transportiert werden. Arkus-Kristalle verleihen im Nahkampf den Ladungs-Buff „Kristalline Ladung“. Inaktive Arkus-Kristalle müssen mit einem „Übertragungs-Nahkampf“ erweckt werden.

Setzt die Säule in Gang, besiegt ihre Aufseher und erhaltet Zugang zu den Altären der Beschwörung.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ Niedergang“ Sichert den Radialmast, bevor Calus und seine Truppen „den Schleier“ erreichen.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Wenn ihr noch Triumphe aus der Traumstadt braucht, dann aufgepasst: Die Verderbnis offenbart euch mit einem Schluck „Königinnenlaub-Tinktur“ neue Zugänge.

Petra Venj hat diese Woche die 2. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Das Ufer“ in der Träumenden Stadt. Auch hier hat Savathun ihre Finger im Spiel, denn der Fluch beginnt, die heilige Stadt der Erwachten auf Stufe 1 wieder für sich einzunehmen.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 22 von Destiny 2

Eris Morn absorbiert fleissig die Tribute der Hüter

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Das Powerlevel wird auch in Season 22 ausgesetzt, was bedeutet, dass die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 unverändert bei 1.810 bleibt. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Harte Herausforderungen gibt es dennoch, auch ohne eine Erhöhung des Powerlevels. Beispielsweise in Großmeister-Raids, Spitzenreiter-Dämmerungen, Großmeister-Verlorenen-Sektoren oder den Prüfungen von Osiris. Hier ist ein hohes Artefakt-Level von Vorteil und nötig.

Falls ihr jedoch aktuell noch nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Geister der Tiefe“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Wurzel der Albträume“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Dualität“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vorzeichen“ (+2)

Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Wöchentliche Season-Mission „Savathuns Säule“ mit 300.000 Punkten

Wöchentliche Season-Mission „Ritus der Auslese“ Händlerherausforderung Eris Morn

Wöchentliche Season-Mission „Altäre der Beschwörung“

Spiele auf Neomuna „Teilbereich“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

“Pfauenspinner-Geisthülle”, für Hüter mit Motten-Ambitionen

Was es diese Woche so alles Besonderes im Everversum gibt, listen wir euch hier auf:

Exotisches Emote „Tee-Ball”

Legendäres Emote „Pose halten”

Seltenes Emote „Provokant Hoch Zehn”

Exotischer Sparrow „Offroad Entdecker”

Exotischer Sparrow „Externisalisierung”

Exotisches Schiff „Gabelbock”

Exotische Geist-Hülle „Pfauenspinner-Hülle”

Exotisches Waffenornament „Das Ende einer Ära” für das Exo „Das Letzte Wort”

Geist-Projektion „Stasis-Projektion”

Shader: „Amethyst-Schleier“ (fast schwarz) „Leuchtende Medusa“ „Carbon Blut“ „Hitzegeschützt“ „Transzendenter Ehrgeiz“ „Solar Schrappnell“

Teleport-Effekte: „Champion Ankunft“ „Albtraum-Entstehung“ „Harpyien Auftritt“ „Wiederbelebter Schatten“



Weitere Shader können sich die Hüter bei Ada-1 besorgen:

Das waren alle Informationen, die zu dieser Woche bekannt sind.

Was denkt ihr? Wird Savathun heute auferstehen? Oder wird vielleicht sogar Eris die neue Hexe, die dann ohne Hintergedanken die Schar an der Seite der Vorhut gegen den Zeugen anführen wird? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.

