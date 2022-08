Destiny 2: Weekly Reset am 02.08. – Letzte Chance, ein paar Silberzweige abzufackeln

In dieser Woche von Destiny 2 wirbeln ein letztes Mal die Aschepartikel der Silberzweige durch die Europäische Luftzone. Die Sonnenwende geht nämlich bald zu Ende. Doch bevor es so weit ist, könnt ihr euch nach dem heutigen Weekly-Reset beim Event und anderen Aktivitäten gerne nochmal austoben. MeinMMO sagt euch, was ihr dann genau zocken könnt.

Das passiert diese Woche: Wer bis jetzt noch nicht alle Rüstungsteile zum Leuchten gebracht hat, sollte sich beeilen, denn heute startet die letzte Woche des Sonnenwende-Events. Dass sich der Aufwand auch darüber hinaus lohnen kann, haben viele Spieler bereits herausgefunden. Es war noch nie so einfach, an eine Rüstung mit hohen und vor allem passenden Werten zu kommen.

Die Dämmerung dieser Woche bietet euch dann noch einen sinkenden Schwierigkeitsgrad und einen Bonus an. Der bei den Spielern unbeliebteste Strike ist nach dem Weekly-Reset raus und ihr habt diese Woche die Option den wesentlich entspannteren Dämmerungs-Strike „Die verdrehte Säule“ auszuwählen. Der kurze Strike eignet sich hervorragend, um ein bisschen zu farmen und Aszendenten-Bruchstücke zu verdienen.

Bevor wir loslegen noch kurz die Erinnerung, dass vor dem Weekly-Reset wie immer eine Downtime der Destiny-2-Server ansteht.

Gemütliche Grillparty mit ein paar Besessenen-Freunden und frisch gerösteten Silberzweigen.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 02.08 bis zum 09.08.

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Die Dämmerung: Die Feuerprobe ist diese Woche der Strike:

Die verdrehte Säule, auf Nessus

Die Rotlegion hat begonnen, in „Die verdrehte Säule“ zu bohren, in der Hoffnung, Protheon, den Vex-Modul-Geist als Waffe zu studieren und einzusetzen. Aber die Vex reagierten heftig und verursachten den Ausbruch eines Kriegsgebiets in der Nähe der Bohrstellen. Die Vorhut sendet Hüter aus, um Protheon zu zerstören, bevor die Rotlegion den Vex Geist erobern kann.

Das ist die Dämmerungs-Waffe dieser Woche: Als Belohnung lässt Protheon, der Strike-Boss, wie immer eine spezielle Dämmerungswaffe fallen, die ihr im Schwierigkeitsgrad „Spitzenreiter“ auch als Meister-Version bekommt.

Diese Woche erwartet euch der Arkus-Raketenwerfer „Hitzkopf“.

Playlist-Strikes haben diese Modifikatoren:

Arkus-Versengen

Prügler

Eisen

Der Modifikator fürs Versengen begleitet euch die ganze Woche, die anderen ändern sich täglich.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Das passiert im aktuellsten Raid „Der Schwur des Schülers“:

Meistert diese Woche die einfachste Challenge im letzten Encounter des Raids „Schwur des Schülers“ mit dem Namen „Schleifen-Katalysator“ . Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten.

. Um die Herausforderung abzuschließen, muss euer Team vor der Schadensphase an Rhulk mindestens einen Stapel des Buff „Aussaugende Kraft“ aufrechterhalten. Als Belohnung für die Herausforderung im letzten Abschnitt des Raids auf Großmeister wartet diese Woche die Chance auf eine Meister-Version der Waffen Glefe „Lubraes Ruin“, des Impulsgewehrs „Heimtückisch“ oder des Granatwerfers „Nachsicht“. Bedenkt aber, dass Hard- und Normal-Mode sich den Loot teilen.

Der Raid „Tiefsteinkrypta“ ist ein Weltraumspaziergang.

Zusätzliche Spitzenprämien aus dem Endgame bekommt ihr:

Im Beyond-Light-Raid „Die Tiefsteinkrypta“ auf Europa.

Sowie im Dungeon „Prophezeiung“ – startbar über den Turm-Navigator.

6 Waffen aus dem Prophezeiung-Dungeon in Destiny 2, die du farmen solltest

Weekly-Aktivitäten

Mit Season 17 sind auch weitere Aktivitäten ins Spiel gekommen. Erkundet den Verlassenen Leviathan und stellt euch den Albträumen oder überraschenden Boss-Gegner in der neuen Patrouillenzone. Zieht dort die Solar-Sense und verteidigt euch in der Albtraum-Eindämmung. Darüber hinaus erwarten euch diese wöchentlichen Aktivitäten:

Savathuns Thronwelt – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„Das Ritual“ – Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission Ihr sollt im Auftrag der Vorhut zur Thronwelt eilen, denn Savathun hat den Reisenden dorthin gebracht. Während ihr versucht ihn zu befreien, müsst ihr mit ihr „Spielchen spielen“, um der Hexenkönigin den Verrat und die letzte Erinnerung ihres Wurm-Ahn zu offenbaren. Ob das jedoch auch nur ein Teil ihres Plans war, dass müsst ihr am Ende selbst entscheiden.

– Wiederholbare Witch Queen Kampagnenmission

Schmelztiegel – Das sind die PvP-Playlisten:

Privatmatch

Rumble

Kontrolle

Eliminierung

Ruhm-Überleben

Ruhm-Überleben: Freelance

Dynamik-Kontrolle – Der Modus, indem das Radar deaktiviert ist, aber eure Waffen mehr Schaden machen.

Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj findet ihr nun in der Träumenden Stadt gleich an der Rheasilvia – wie immer zur 3. Fluch-Woche. Zeitgleich ist die 1. Aszendenten Herausforderung aktiv.

Quellen für Spitzen-Loot in Season 17 von Destiny 2

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison der Heimgesuchten liegt das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.570. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 17 um +10 Powerlevel im Vergleich zur vorherigen Season 16 gestiegen. Alle Spieler wurden zudem auf das Grund-Powerlevel von 1.350 angehoben.

Wer schnell leveln will, kann zudem die Legendäre Kampagne der Witch-Queen-Erweiterung spielen und bei deren Abschluss auf 1.530 kommen sowie ein neues Exotic ergattern.

Dieser Spitzen-Loot (Pinnacle Gear) bringt euer Powerlevel über 1.560:

Top-Raid „Der Schwur des Schülers“ (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Die Tiefsteinkrypta“ (+2)

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Prophezeiung“ (+2)

Erreicht in der Dämmerung: Feuerprobe mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Saisonale Aktivität „Trennung“ (+2)

Wöchentliche Witch-Queen-Kampagnenmission mit mindestens 100.000 Punkte (+2)

Schließe die Aktivität „Erhaltung“ in der Pyramide der Dunkelheit ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Besiegt Mächtige Kabale in der exotischen Mission „Vox Obscura“ (+2)

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt 3 Vorhut-Operationen-Strikes mit passendem Fokus ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe (+1)

Prüfungen von Osiris (+2) (vom 05. – 09. August)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Kommen wir jetzt zum Shopping-Kanal von Destiny 2 – dem Everversum. Auch diese Woche gibt es wieder einiges, was euch zu einem Kauf verführen soll. Darunter der Sparrow „Krebsrad“ Er sieht nicht nur wie Mr. Krabs aus, sondern hat auch seine Moves drauf. Für 2500 Glanzstaub gehört er euch.



Wen dieser Racer nicht überzeugt, der kann seinen Glanzstaub, die erspielbare Ingame-Währung, natürlich auch hierfür ausgeben:

Waffenornament „Vergoldete Ehren“ für die exotische Pistole „Wegbereiter“

Waffenornament „Rasender Lepus“ für das Scout-Gewähr „Jadehase“

Exotisches Schiff „Sommerzeit-Drachen“

Exotisches Emote „Kraftausbruch“

xotisches Emote „Seilspringen“

Legendäres Multiplayer-Emote „Alberner Händedruck“

Exotische Geisthülle „Bojen-Falle“

Geist-Projektion „Muschel-Projektion“

Teleport-Effekt „Schockierender Auftritt“

Shader „Geölte Algen“

Zu wenig Glanzstaub? Solltet ihr jetzt nicht zu den sparsamen Hütern in Destiny 2 gehören, die nie Glanzstaub ausgeben, dann haben wir ein paar Tipps für euch. Damit müsst ihr nicht mehr am Glanzstaub-Limit existieren, sondern könnt eurer Shopping-Lust vielleicht öfter fröhnen.

Destiny 2: So kommt ihr 2022 schnell an Glanzstaub – Denn wer kein Echtgeld ausgeben will, muss farmen

Was plant ihr diese Woche in Destiny 2? Habt ihr das Sonnenwende-Event gespielt oder war euch die echte Sonne lieber? Grindet ihr vielleicht noch etwas, um ein paar Beutezüge in Vorbereitung auf den neuen Legenden-Raid in Season 18 zu haben? Schreibt es uns gerne in die Kommentare und falls ihr noch nicht über den neuen Raid abgestimmt habt. Hier geht es zur Umfrage: