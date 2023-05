Destiny 2: Weekly-Reset am 02.05. – Startschuss für die Hüter-Spiele 2023

In Destiny 2 beginnt heute der freundschaftliche Wettbewerb zwischen den Klassen. Dieser wird drei Wochen lang bis zum Ende der Saison 20 dauern. Wir zeigen euch also, was euch diese Woche alles Spannendes erwartet.

Das passiert diese Woche: Heute wird das kostenlose Event “Hüter-Spiele” starten. Das bedeutet, das farbenfrohe Podium und das tägliche Signum sind wieder im Turm, ebenso wie eure geliebte Eva Levante, die immer noch als Hauptmoderatorin dieses Events agiert. Sprecht mit ihr, um die Quest „Hüter-Spiele“ und den Klassengegenstand zu erhalten und gleich loszulegen.

Die Hüter-Spiele beginnen am 2. Mai und laufen drei Wochen lang, bis zum 23. Mai.

Als offizielle Waffe 2023 erwartet euch “Taraxippos”, das erste legendäre Strang-Scout-Gewehr.

Auch die Leere-MP „Der Titel“ ist zurück, allerdings mit neuen Perks wie “Repulsor-Verstärkung”.

Schließt jede Herausforderung ab, um den brandneuen Titel „Champ“ zu erhalten.

Für Glanzstaub wird es im Everversum zudem die drei Hüter-Spiele-Rüstungsornamente geben.

Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf die sich ändernden Aktivitäten und Herausforderungen in dieser Woche und zeigen, was ihr erwarten könnt. Doch genießt zuerst den neuesten Trailer zur Einstimmung auf die Spiele 2023:

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 02.05 bis 09.05

Vorhut: Dämmerung – Die Feuerprobe

Der Waffenhändler , in der Europäischen Todeszone Ihr bekommt es dort mit sehr vielen Kabalen mit Solar- und Leereschilden zu tun. Zudem gilt es, den Boss „Bracus Tynoc“ zu besiegen, der gerne mal seine Horde Kriegsbiester auf euch loslässt.

, in der Europäischen Todeszone

Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: n.A.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Im weiteren Endgame warten die Vermächtnis-Rotationen. Dabei sind sowohl der Rotations-Raid als auch der Rotations-Dungeon farmbar. Das bedeutet, ihr könnt die einzelnen Begegnungen immer wieder abschließen, um verschiedenste Items zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive möglicher Exotics, die in diesen Inhalten erhältlich sind.

Der wöchentliche Vermächtnis-Raid ist die “Gläserne Kammer” mit der “Vex Mythoclast”

Darüber hinaus gibt es im Dungeon “Grube der Ketzerei” Extra-Spitzenloot

Holt euch die “Vex Mythoclast” aus dem Raid “Gläserne Kammer”

Diese Aktivitäts-Rotationen von Inhalten wird Bungie ab Season 22 weiter ausbauen. Dann können Spieler nicht nur Raids und Dungeons als „Vermächtnis“ spielen, sondern auch alte Exotische Missionen.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität:

Rift

Vorherrschaft

Wo gibts diese Woche einen Bonus?

Diese Woche könnt ihr einen Bonus am Wochenende in den Trials erhalten.

Weekly-Aktivitäten

Mit dem wöchentlichen Reset am 02. Mai wurden erneut einige Aktivitäten und Herausforderungen geupdatet, die den Spielern eine Vielzahl von Belohnungen und Fortschritten bieten und durch Wiederholung bessere Hüter aus ihnen machen.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

„ An der Schwelle” Reist an den Ort, an dem die Curruli meditieren und zur Ruhe kommen. Dort soll es jede Menge Strang geben, sodass ihr eure Fähigkeiten dort trainieren und ausbauen könnt. Zumindest hofft das Osiris.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Falls ihr noch Triumphe aus der Träumenden Stadt benötigt, dann aufgepasst. Die Korrumpierung offenbart euch mit einem Schluck “Königinnenlaub-Tinktur” neue Zugänge.

Petra Venj findet ihr im Bereich Rheasilvia in der Träumenden Stadt. In der ganzen Zone herrscht die 3. Fluch-Woche. Zu meistern ist die 4. Aszendenten Herausforderung.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 20 von Destiny 2

Mit diesen Aktivitäten levelt ihr bis 1.810

Damit ihr wisst, wo ihr effektiv euren Spitzenloot abgreifen könnt, bieten wir euch jede Woche einen schnellen Aktivitäten-Überblick.

Das ist das neue Max-Level: In der neuen Saison des Widerstands (Season 20) steigt das Powerlevel drastisch an. Das maximale Powerlevel eurer Ausrüstung bei 1.810. Damit ist das Powerlevel zum Start der neuen Season 20 um +210 im Vergleich zur vorherigen Season 19 gestiegen.

In der Season 20 von Lightfall beginnen Hüter bei Powerlevel 1.600.

Das Soft Cap liegt bei 1.750.

Das Powerful Cap bei 1.800.

Mit Spitzenloot könnt ihr euch ans Hard Cap von 1.810 bringen.

Wir listen euch die momentan bekannten Aktivitäten auf, die euch Spitzenloot und damit Powerlevel geben, damit ihr schnell leveln könnt.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Wurzel der Albträume“ (+2)

Top-Dungeon “Säule der Wächterin” (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Gläserne Kammer“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Grube der Ketzerei“ (+2) – farmbar

Schließt einen oder mehrere Dämmerungs-Strike ab und sammelt 200.000 Punkten (+2)

Schließt einen Dämmerungs-Strike mit der passenden Woge ab (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Schließe über “Der Befreier-Pfad” am Strategietisch Beutezüge ab (+1)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Erledigt 3 Widerstands-Schlachtfelder in der saisonalen Playlist

Absolviert 3 Gambit-Matches (+1)

Absolviert 3 Schmelztiegel-Matches (+1)

Schließt Vorhut-Operationen-Strikes mit passender Woge ab (+1)

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+1)

Trials/ Prüfungen von Osiris, ab dem 05. Mai (+2)

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Das Everversum wird euch diese Woche mit einigen Cosmetics zu den Hüter-Spielen versorgen. Darunter ein fescher Sparrow, ein Schiff und das Ornament “Egoclastisch” für die Vex-Mythoclast.

Das bekommt ihr diese Woche für Glanzstaub bei Tess:

Exotischer Sparrow “Schattenboxen”

Exotisches Schiff “Stygischer Renner”

Exotisches Emote “Echt zeremoniell”

Exotisches Emote “Verkörperung”

Legendäres Emote “Lowscore”

Seltenes Emote “Freiwurf”

Exotische Geisthülle “#Gesponsorte Hülle” – leuchtet oft grell wie die Sonne

Geist-Projektion “Goldmedaillen-Projektion”

Shader “Im Angebot” “Byzantinischer Lotus”



Wer gerne eine vollständige Sammlung hat, sollte in Season 20 auch bei Ada-1 vorbeischauen, denn sie verkauft jetzt alte Shader an, die ihr vielleicht noch nicht besitzt.

Destiny 2: Waffenkammer-Chefin wird neue Fashion-Queen – Verkauft Shader, die sich Hüter schon lange zurückwünschen

Insgesamt ist der Weekly-Reset in Destiny 2 ein wichtiger Bestandteil des Spiels, der den Hütern immer wieder neue Herausforderungen und Belohnungen bietet. Doch diese Woche werden die Klassen zu Gegner, denn nur eine Klasse kann den Sieg erringen. Also postet uns gerne in die Kommentare, was ihr denkt, wer das 2023 sein wird.

Eine Waffe hat bereits gewonnen und das ist dieses alte Exotic und unterschätzte aus Season 19:

