Destiny 2: Weekly-Reset am 02.01. – Lord Saladin startet mit euch ins neue Jahr

Der wöchentliche Reset in Destiny 2 bringt jede Woche neue Herausforderungen, Belohnungen und Rotationen, die das Schicksal der Hüter-Community beeinflussen. MeinMMO wirft einen Blick darauf, was euch diese Woche in den Welten des Loot-Shooters erwartet und darüber hinaus.

Das passiert diese Woche: Es ist die erste Woche des neuen Jahres 2024 und die Hüter lassen die Anbruch-Feierlichkeiten hinter sich. Eva Levante räumt ihren Platz, denn Lord Saladin steht mit dem zweiten Eisenbanner in der Season 23 und dem Modus “Ausbruch” bereit. Darüber hinaus rotieren diese Woche wie immer die Aktivitäten.

Viel interessanter ist allerdings, was darüber hinaus passieren wird. Denn so mancher Hüter fragt sich, was Destiny 2 ihm im Jahr 2024, bis zum Erscheinen des neuen DLCs, bieten wird. Hier ist ein Überblick.

Season 23 wird wie geplant von Ende November bis Februar laufen. Im Februar kommen zusätzliche, wöchentliche Quests ins Spiel, die auf eurem Fortschritt basieren und „Wünsche“ genannt werden.

Im März veranstaltet Bungie die „Hüter-Spiele“, die normalerweise im Mai stattfinden.

Für April wird dann das Inhaltsupdate „Ins Licht“ veröffentlicht. Es soll „alle Spieler auf den Weg ihres Hüters zum Reisenden vorbereiten“.

Im Mai wird die Auswahl an PvP-Karten um drei neue Maps und einige Updates für verschiedene PvP-Modi erweitert, um das Spieler-gegen-Spieler-Erlebnis weiter zu verbessern.

Am 04. Juni 2024 erscheint dann endlich der neue DLC mit einem neuen Raid und statt der üblichen Seasons, dann mit der ersten von drei Episoden namens “Echos”.

Es wird also noch eine Weile dauern, bis die Spieler das große Finale der ersten Saga um Licht und Dunkelheit erleben können. Aber schauen wir erst einmal auf die kommende Woche der Season 23.

Die wichtigsten Infos zu Aktivitäten vom 02.01. bis 09.01.

Dämmerung

Raub-Schlachfeld: Mond Xivu Araths Schlachtgesang macht den Bunkern des Kriegsgeistes zu schaffen. Erobert sie zurück und sichert die unterirdischen Gebäude vor dem Zugriff der Schar.



Verdient diese Woche die Dämmerungswaffe: n.A.

Schmelztiegel – Das ist die rotierende PvP-Aktivität

In diese Woche könnt ihr im PvP die Modi Versengt und Showdown spielen.

Endgame: Raid-Challenges und Dungeon-Rotation

Farmbares Endgame im wöchentlichen Wechsel: Für alle, die die Herausforderung und perfektionierte Beute lieben, warten im Endgame die sogenannten Vermächtnis-Rotationen. Diese können wiederholt und damit gefarmt werden.

Was bedeutet “Farmbares Endgame”? Seit Season 21 rotieren ältere Missionen sowie Raids jede Woche als Vermächtnis-Aktivitäten und sind farmbar. Das bedeutet: Der aktive Rotations-Raid, der aktive Rotations-Dungeon und die exotischen Rotationsmissionen können in der Woche gefarmt werden. Ihr könnt also die einzelnen Begegnungen mehrmals abschließen, um unterschiedliche Gegenstände zu erhalten und eure Sammlung zu vervollständigen. Inklusive eventueller Exotics, die in diesen Inhalten verfügbar sind.

So bekommt ihr den Wellenform-Granatwerfer „Toter Bote“.

Wöchentliche Aktivitäten

Das sind die Ritual-Aktivitäten der Season 23:

Der Circus: Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf.

Überquert jede Woche die gefährlichen Pfade der Träumenden Stadt und deckt die von Riven hinterlassenen Geheimnisse auf. Beschützt das Gelege: Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen.

Holt jede Woche die verschollenen Eier über die Leylinien aus Rivens Gehege zurück, um euren Teil einer gefährlichen Abmachung zu erfüllen. Stürmt den Wehrturm: Betretet den Dungeon Ruin der Kriegsherrin und verbannt den Hohn und die Besessenen aus der Wunschmagie.

Lightfall – Wöchentliche Kampagnen-Mission

“Verzweifelte Maßnahmen” Die Hüter müssen in Lightfall tief unter die Erde, um zum “Schleier” vorzudringen. Dabei erhalten sie Unterstützung von Caiatls-Truppen in einer epischen Schlacht vor den Toren der Ishtar-Einrichtung.



Aszendenten-Herausforderung – Träumende Stadt

Petra Venj hat diese Woche die 3. Aszendenten-Herausforderung für euch dabei. Ihr findet Petra und ihr Questangebot am Ort „Divalianische Nebel“ in der Träumenden Stadt. Die Stadt der Erwachten geht in die zweite Stufe der Korrumpierung ein.

Alle Quellen für Spitzen-Loot in Season 23 von Destiny 2

Mehr Powerlevel kommt ganz automatisch: Es wird wohl auch in Season 23 kein Grinden um Powerlevel mehr geben. Die harte Powerlevel-Obergrenze in Destiny 2 liegt seit mehreren Seasons unverändert bei 1.810. So ist kein Spieler gezwungen, jede Woche Höchstleistungen zu erbringen, sondern levelt ganz automatisch bei allen Aktivitäten das Artefakt-Level.

Falls ihr jedoch aktuell noch gar nicht am Hard Cap von 1.810 seid, haben wir hier für euch die besten Quellen für Spitzenloot aufgelistet.

Dieser Spitzenloot bringt euer Powerlevel bis 1.810:

Top-Raid „Crota’s Ende“ (+2)

Top-Dungeon „Ruin der Kriegsherrin“ (+2)

Exo-Mission „Verflucht“ auf Legendär (+2)

Vermächtnis-Raid-Rotation diese Woche: „Königsfall“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Dungeon-Rotation „Sog der Habsucht“ (+2) – farmbar

Vermächtnis-Exo-Mission „Vox Obscura“ (+2) – farmbar

Erreiche 100.000 Punkte in Die Windung (+2)

(+2) Verdiene 200.000 Punkte durch den Abschluss von Dämmerungen (+2)

„Mutproben der Ewigkeit“: Erreicht mindestens 250.000 Punkte oder mehr (+2)

Schließe die Exo-Mission //knoten.ovrd.AVALON// in der ETZ ab (+2)

Wöchentliche Lightfall-Kampagnen-Mission auf Legendär (+2)

Spiele auf Neomuna „Teilbereich Neustart“

Schließe Ritualaktivitäten ab bei der Vorhut, im Gambit oder im Schmelztiegel

Hawthornes Clan-Aufgabe: Vergebe 5 Wertschätzungs-Karten an andere Hüter (+2 und 7 Verbesserungkerne)

Sollten sich in Season 23 noch weitere Quellen ergeben, werden wir diese hier umgehend ergänzen.

Glanzstaub-Highlights im Everversum

Nachdem das Anbruch-Event nun endet, wird es auch im Everversum weniger Schnee und weihnachtsliche Emotes geben. Diese Woche hat Bungie für euch ein ….

Den Sparrow “Eisernes Gebrüll” im Kriegsbiest-Look gibt es diese Woche für Glanzstaub.

Und auch diese Dinge sind diese Woche im Everversum erhältlich:

Exotisches Emote „Federvieh Faible”

Exotisches Emote „Jo-Jo-Trick”

Legendäres Emote „Unnachgiebiger Marsch”

Exotischer Sparrow „Eisernes Gebrüll”

Exotische Geisthülle „Sheriff-Hülle”

Exotisches Schiff „RS Prometheus”

Exotisches Waffen-Ornament “Interne Verbrennung” für das Schwert “Die Klage”

Exotisches Waffen-Ornament “Zeremonielles Arsenal” für das Spurgewehr “Der Navigator”

Geist-Projektion „Seitenauge Projektion”

Shader: „Karbon-Blut“ „Druckstellenrötung“ „Blutiger Zahn“ „Ernsthafter Erfolg“ „Polierter Seestern“ „Aposematismus“

Teleport-Effekte: „Doppelschlange-Effekte“ „Kriegssatellit-Ankunft“ „Pyramiden-Auftritt“ „Traumschimmer“



Das war die Zusammenfassung des wöchentlichen Resets. Aber wir sind erst Anfang 2024 und daher ist noch ein weiter Weg bis zum heiß ersehnten DLC Die Finale Form .

Was wäre euer persönlicher Wunsch für Destiny 2 im Jahr 2024? Welche Inhalte, Aktivitäten oder Verbesserungen würdet ihr gerne sehen? Teilt eure Gedanken, Hoffnungen und Erwartungen gerne in den Kommentaren mit. Oder interessiert euch das gar nicht mehr und ihr schaut lieber in anderen Spielen vorbei, wie Warframe? Warum Warframe die beste Alternative für alle ist, die ihre Hoffnung in Destiny 2 verloren haben