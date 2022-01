Destiny 2: Wartungsarbeiten am 18.01. – Patch Notes und Infos

Destiny 2 kehrt zur regelmäßigen Updateroutine zurück und so kommt heute, am 18. Januar eine Downtime auf der PS4, PS5, der Xbox One, Xbox Series X, auf dem PC sowie auf Google Stadia. Der Hotfix behebt bekannte Probleme, bedeutet jedoch auch einen Server-Down. Die wichtigsten Zeiten und Informationen bekommt ihr hier auf MeinMMO.

Das müsst ihr heute wissen: Bungie hat für den heutigen Dienstag, den 18. Januar 2022, ein Update für den Nachmittag angekündigt. Ihr müsst also eure Schicksals-Aktivitäten eventuell umplanen. Die Server sollen, laut Ankündigung, erst eine Stunde vor dem Weekly-Reset wieder online sein.

Damit ihr heute genau wisst, wann ihr zocken könnt und was sich alles im Spiel ändert, begleitet euch MeinMMO durch die Wartungsarbeiten und aktualisiert diesen Artikel stets mit frischen Informationen.

Wartung am 18.01. – Alle Zeiten und Server-Down

Diese Zeiten sind heute wichtig:

Um 14:00 Uhr deutscher Zeit starten die Wartungsarbeiten auf allen Plattformen

Ab 14:45 Uhr gehen die Server offline. Ihr werdet aus allen Aktivitäten gekickt – die Downtime beginnt

Gegen 17:00 Uhr sollen die Server wieder online gehen und es erwartet euch ggfls. ein Download

Ihr könnt dann erst zocken, sobald der Download heruntergeladen (und kopiert) ist

Um 18:00 Uhr sollen die Wartungsarbeiten, planmäßig, zum Weekly-Reset, enden

Wichtig ist: Auch wenn ihr das Update geladen habt, kann es bis zum Ende der Wartungsarbeiten gegen 18:00 Uhr zu Verbindungsproblemen kommen. Ihr müsst eventuell mit Warteschlangen beim Login rechnen. Bedenkt außerdem, dass Drittanbieter-Anwendungen und auch die offizielle Gefährten-App nicht korrekt erreichbar sind.

Destiny 2 erwartet heute eine kleine Downtime.

Das ändert sich mit dem Update in Season 15

Das bringt der Hotfix heute: Bungie hat im Vorfeld bereits über zwei bekannte Probleme gesprochen, die dann heute vielleicht schon behoben werden. Im Update könnte aber durchaus noch mehr Änderungen enthalten sein.

Das wurde von Bungie im Vorfeld angekündigt:

Es gibt Probleme mit dem vermehrten Auftreten des MARMOT-Fehlers. Die Meldung erhalten Spieler normalerweise nur, wenn die Spieldateien von Destiny 2 beschädigt wurden und repariert oder überprüft werden müssen.

Zudem wurde der Shader „Wilde Überwucherung“ bei einigen Spieler:innen nach dem Hotfix 3.4.0.2 nicht in den Sammlungen freigeschaltet.

Das meldet die Destiny-2-Community:

Aus der Community kommen Berichte über Probleme mit Öffentlichen Events “Glimmer-Extraktion” im Kosmodrom. Beim Start des Bergbauevents stößt das Schiff der Gefallenen mit einem unsichtbaren Schiff zusammen und gleitet in den Boden. Zudem spawnen die Gegnerwellen nicht mehr korrekt. Spieler können während des ganzen Events keine Vorwärtsbewegungen machen.

Solltet Ihr auch Probleme im Spiel feststellen, dann ist die Empfehlung diese direkt über das offizielle Bungie-Help-Forum zu melden, um darauf aufmerksam zu machen.

Patch Notes für Hotfix 3.3.0.2 in Destiny 2

Was steckt in den Patch Notes? Die umfassende Liste aller Änderungen zu einem Update veröffentlicht Bungie in Form von Patch Notes. Diese erscheinen traditionell zusammen mit dem Update selbst. Sie sind also derzeit noch nicht bekannt.

Sobald sie jedoch verfügbar sind, ergänzen wir sie für euch in diesem Artikel.

Findet ihr den Dienstag als Patch-Tag angenehmer als den Donnerstag, weil dann sowieso der Weekly Reset stattfindet? Sagt uns doch in den Kommentaren, was sich schleunigst in Destiny 2 ändern muss oder welche Probleme euch plagen.