6 starke Waffen in Destiny 2, die ihr unbedingt für den Kingsfall-Raid einpacken solltet

Freut ihr euch auch auf den Day One? Und wie sieht eurer Loadout für den Kingsfall-Raid aus? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

Beachtet, dass wir euch nur eine Empfehlung geben, wir möchten euch keine Dogmen auferlegen, sondern euch Beispiele nennen, wie ihr die jeweiligen Phasen auch angehen könnt. Solltet ihr andere Waffen in eurem Loadout führen, die besser sind, könnt ihr eure Tipps und Empfehlungen gerne in den Kommentaren für andere Spieler weitergeben.

Da der Wutträger aber an einem Fleck stehen muss, braucht ihr eine Waffe, die schnell und mit viel Kapazität diese Kugeln ausschalten kann. So garantiert ihr eine reibungslose Schadensphase.

Für welche Phasen ist sie gut? Für alle Phasen, in denen ihr zielsicher auf euren Boss schießen könnt. Izanagis Bürde lohnt sich vor allem für die Spieler, die lieber eine legendäre schwere Waffe in ihrem Slot führen wollen.

Was sind das für Waffen? Wir listen euch in diesem Guide verschiedene Waffen auf, die ihr in den jeweiligen Encountern (Phasen) des Raids brauchen werdet. Dabei erklären wir euch, wo genau sie am besten eingesetzt werden und warum.

Bald ist es so weit und Spieler aus Destiny 2 können endlich erneut auf dem Grabschiff des Besessenenkönigs „Oryx“ spazieren und in seinem Raid der Schar die Angst lernen. Wir zeigen euch dafür 6 Waffen, die ihr definitiv für den Raid einpacken solltet, um gegen alles gewappnet zu sein.

