Destiny 2: Serverdown für Update 7.1.0.5 – Alle Zeiten und Infos

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Destiny 2 ist ein Multiplayer-Online-Loot-Shooter mit MMO-Elementen aus dem Hause Bungie. Er erschien am 6. September 2017 für PlayStation 4 und Xbox One und am...

Was steckt in den Patch Notes? Bungie veröffentlicht die Liste aller Änderungen für die Wartung 7.1.0.5 in Form von Patch Notes. Diese erscheinen allerdings erst heute Abend und geben einen vollständigen Überblick über alle behobenen Probleme und Verbesserungen.

So sieht der genaue Zeitplan für die heutige Wartung in Destiny 2 aus:

Bis es jedoch soweit ist, werden alle Meldungen über Serverdowns und Ankündigungen weiterhin via Twitter geteilt. So wie die heutige Wartung zu Update 7.1.0.5.

Was ihr verlangt, ist nicht so einfach, wie ihr denkt, insbesondere aufgrund von Zeichenbegrenzung und mehrsprachiger Unterstützung. Aber wir untersuchen alternative Möglichkeiten, um mit allen zu kommunizieren.

Alles, was ihr zu Destiny 2 wissen müsst – in 2 Minuten

Insert

You are going to send email to