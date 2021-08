Destiny 2 schließt Story von Season 14 mit Mini-Quest ab, belohnt euch mit Exotic

Bei Destiny 2 ist nun die letzte Woche der auslaufenden Season 14 angebrochen. Eine kurze Quest zieht einen Schlussstrich unter die saisonale Story und ihr könnt euch mit kaum bis keinem Aufwand ein neues exotisches Schiff sichern.

Vorsicht, Spoiler! Weiterlesen auf eigene Gefahr!

Was ist gerade los bei Destiny 2? Seit dem Weekly Reset vom 17.08. läuft in Bungies Action-MMO die nunmehr letzte Woche der Season 14 – der Saison des Spleißers. Dort warten zwar keine größeren Events, Ereignisse oder Überraschungen mehr auf die Spieler, doch die saisonale Geschichte wird mit einer kleinen, finalen Quest nun zu Ende gebracht.

Eine neue Ära des Friedens bricht an

So läuft die letzte Quest der Season 14: Die neue Quest fällt recht klein aus und besteht nur aus wenigen Schritten, die euch im Prinzip nur in die H.E.L.M.-Zentrale sowie in den Turm selbst führen. Sprecht dazu zunächst mit dem Spleißer-Servitor in H.E.L.M.. Dort gibt’s zum einen die finale Belohnung, dann noch einige Worte von Ikora und Mithrax zu den jüngsten Geschehnissen und dem Schicksal von Lakshmi-2 (ja, sie ist wirklich tot).

Zudem gibt es nochmal einen dezenten Hinweis bezüglich des Schicksals der Fraktionen. Diese sind aus der Stadt geflohen, es wird also keine Fraktions-Rallye mehr geben. Damit hat Bungie den Wegfall der Gruppen-Kämpfe nun auch mit in die Lore eingebaut.

Die Gedenkstätte im Turm mit Bannern der Vorhut und vom Gefallenen-Haus des Lichts

Zum Abschluss geht’s nochmal in den Turm, wo ihr die Gedenkstätte (direkt vor dem zentralen Landeplatz) besuchen sollt, die zu Ehren der in der finalen Schlacht gefallenen Eliksni und Menschen errichtet wurde. Dort gibt’s dann noch eine finale Nachricht über die Comms – und das war’s.

Kurzum: Eine turbulente Saison nimmt nun ein ruhiges Ende, läutet eine neue Ära des Friedens zwischen zumindest einem Gefallenen-Haus und den Hütern ein und beschert euch zum Abschluss ein neues exotisches Schiff. Es wurden dabei keine weiteren Events oder ähnliches getriggert – auch nicht die mysteriösen Orakel vom Saison-Anfang. Da dürfte vor der neuen Saison 15 also nichts mehr kommen.

Verbotene Erinnerung – Die finale Belohnung der Season 14

Was hat es mit dem Schiff auf sich? Direkt in der H.E.L.M. gibt’s vom Spleißer-Servitor ein neues exotisches Schiff im typischen Gefallenen-Look – die Verbotene Erinnerung. Das war bereits seit einiger Zeit in den Daten sichtbar, viele hatten darauf spekuliert, dass es am Ende des Epilogs als Prämie winkt, doch dazu kam es nicht. Nun weiß man auch, warum.

Das exotische Schiff Verbotene Erinnerung

Gerade für Sammler lohnt sich dafür das Einloggen diese Woche, denn für dieses Schiff müsst ihr kaum einen Finger krümmen.

Was kommt als Nächstes? Aktuell dürften sich die Augen der meisten Spieler gespannt auf den 24. August richten. Dort startet mit dem Weekly Reset zum einen die neue Season 15, zum anderen will Bungie dort den wohl wichtigsten Stream des Jahres abhalten und die nächste große Erweiterung “Witch Queen” vorstellen. Demnächst wird es also hoffentlich endlich wieder spannend in und rund um Destiny 2.

Was haltet ihr vom Ende der Season 14? Konnten euch der Epilog in Kombination mit der neuen Mini-Quest einen versöhnlichen Abschluss bieten? Hättet ihr mehr erwartet oder lieber etwas anderes gesehen – vielleicht ein richtiges Live-Event wie am Ende der Season 10? Lasst es uns und andere Leser von MeinMMO doch in den Kommentaren wissen.

Übrigens, wir suchen aktuell Verstärkung. Wäre das was für euch? MeinMMO sucht Autor:in (m/w/d) im Home-Office für Multiplayer-Shooter