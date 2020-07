Destiny 2: Bungie beschenkt treuen Entwickler mit lebensgroßer Exo-Schrotflinte

Die Treue eines langjährigen Mitarbeiters hat Bungie nun mit einem coolen, lebensgroßen Nachbau eines Waffen-Exotics aus Destiny 2 belohnt.

Was hat es mit dem Geschenk auf sich? Bei zahlreichen Firmen in der Videospiel-Industrie ist es üblich, Schlüssel-Mitarbeiter für bestimmte Meilensteine ihrer Karriere mit ausgefallenen, eigens für sie angefertigten Geschenken aus „ihren Spielen“ zu belohnen. So erging es nun auch einem langjährigem, treuen Mitarbeiter von Bungie. Dieser hat ein Geschenk erhalten, auf das so manch ein Hüter neidisch sein dürfte.

Um wen geht’s? So wurde jetzt Christopher Barrett zu seinem 20-jährigen Jubiläum bei Bungie mit einem coolen 1:1-Replika eines Destiny-2-Exotics überrascht.

Christopher Barett von Bungie

Dieser ist Bungie bereits seit 1999 treu und hat dort unter anderem an Myth II: Soulblighter und jedem HALO-Titel des Studios sowie Destiny 1 mitgewirkt. Zudem war er das Gesicht und das Sprachrohr von Bungie rund um die Forsaken-Erweiterung bei Destiny 2 und ist dort mittlerweile Gaming Director.

Das hat Chris Barrett genau bekommen: Bei dem Jubiläumsgeschenk handelt es sich um einen lebensgroßen Nachbau der exotischen Schrotflinte Lord der Wölfe (Lord of Wolves) aus Destiny 1 und 2.

Stolz und und voller Freude präsentierte Barrett das gute Stück auf Twitter.

WIP shots of Lord of Wolves pic.twitter.com/8nNH8wkk0S — Christopher Barrett (@cgbarrett) July 8, 2020 Diesen tollen Nachbau gab’s zum 20-jährigen Jubiläum von Chris Barrett – gefertigt von RatedEforEric

Dort bedankte er sich bei auch gleichzeitig bei seinem Arbeitgeber Bungie sowie dem verantwortlichen Künstler RatedEforEric, der bereits so manch eine Waffen-Nachbildung aus dem Destiny-Universum für Bungie maßgefertigt hat. Die Schrotflinte soll in Kürze einen Platz über seinem Schreibtisch finden, so der Gaming Director.

Auch im Spiel war die Schrotflinte besonders: Die Schrotflinte dürfte dabei nicht nur für Barrett eine besondere Erinnerung sein. Die meisten Destiny-Veteranen sollten dieses Schießeisen im typischen Gefallenen-Look bereits aus Destiny 1 kennen. Doch auch in Destiny 2 war Lord of Wolves eine Zeit lang ein richtiges Monster und hat die Hüter im Schmelztiegel terrorisiert, bevor Bungie die Waffe nerfte und ihr anschließend „ein Denkmal setzte“.

Auch vom lebensgroßem Nachbau ist nicht nur Barrett, sondern auch viele Hüter begeistert und beglückwünschen ihn zu diesem Geschenk. Wie sieht es mit euch aus? Würdet ihr euch über ein solches Replikat freuen? Oder könnt ihr solchen Dingen nichts abgewinnen?