21-jähriger Österreicher hat 2 Millionen Euro mit Fortnite verdient, war mit 17 schon Weltmeister – Hört nun auf

Der 21-jährige Österreicher David „aqua“ Wang war schon mit 17 an der Spitze des Erfolgs: Er gewann 1,5 Millionen Dollar bei der WM in Fortnite, als er Weltmeister im Duo wurde. In den letzten Jahren kamen noch einige hunderttausend Euro hinzu. Jetzt verkündet er mit 21 Jahren lapidar, dass er mit dem E-Sport in Fortnite fertig ist.

Das war der große Moment von David Wang:

Der damals erst 17-jährige David Wang konnte 2019 bei der Fortnite-WM in New York mit seinem norwegischen Partner Emil „Nyrhoxx“ Bergqqusit den Duo-Wettbewerb gewinnen: Er kassierte 1,5 Millionen $. Nur kurz danach trennte er sich von seinem Partner im Streit.

In einem Interview mit heute.at sagte er, er wisse noch gar nicht, was er mit dem vielen Geld machen werde: Erstmal wolle er den Führerschein abschließen und sich ein Auto kaufen.

Über seinen Sieg sagte er: Es ging ihm darum, die ganze Stimmung und den Trubel im Stadium auszuschließen und sich ganz auf den Sieg zu konzentrieren.

Benijfishy hatte so viel Erfolg mit Fortnite, dass ihn seine Mutter früh aus der Schule nahm:

Nach der WM kamen noch einige Siege, dann trockneten die Preisgelder aus

Wie ging es danach weiter? Nach 2019 hat Fortnite nie wieder so ein großes „Live-Event“ wie die Weltmeisterschaft veranstaltet. In der Folge und während der Corona-Pandemie fuhr Epic den E-Sport immer weiter runter, setzte auf Online-Turniere in den einzelnen Regionen und für die verschiedenen Plattform, statt auf ein großes Spektakel in New York.

Doch auch bei diesen Online-Turnieren war Wang vorne mit dabei:

2019 gewann er 160.000 $ beim FNCS: Season X Finale

2022 holte er sich noch mal 150.000 $ im FNCS: Chapter 3 Season 2 Finale

Einnahmen fallen von 1.8 Millionen $ auf 940 $ im Jahr

Doch 2023 hat er bislang nur 941 $ an Preisgeld verdient. Das ist nichts im Vergleich zu den 1,8 Millionen $, die er alleine 2019 einnahm.

Seit Mai 2022 erzielt aqua bei Turnieren nur noch kleinere Erfolge, landet irgendwo auf Platz 26 und nimmt so 300 $ mit (via esportearnings).

Aqua schrieb in seiner Karriere auch negative Schlagzeilen: So wurde er mal von einem Turnier gebannt.

So verkündet er jetzt das Karriere-Ende: Mit einem kurzen Twitter-Post am 3. September war es nun vorbei: Er höre mit Fortnite auf, schreibt er, ohne weitere Informationen.

Viele Fortnite-Cracks wechseln zu Valorant

Das steckt dahinter: So wie Aqua haben sich in den letzten Jahren viele einst „große Namen“ von Fortnite zurückgezogen. Es spielen sicher mehrere Faktoren mit hinein:

Mit Fortnite ist einfach nicht mehr so viel zu verdienen, wie zur Hochzeit 2019. Spieler wie Benjifishy haben das schon früh bemängelt

Fortnite ist zudem extrem dynamisch, ständig verändern sich die Bedingungen. Es ist schwer, „an der Spitze zu bleiben“, zumal viele junge Talente nachdrängen

Letztlich war Fortnite auch nie ein anerkannter E-Sport-Titel wie CS:GO, LoL oder Valorant. Er war mit seinem “Jeder gegen jeden”-Format nie als E-Sport-Titel konzipiert. Selbst um die sportliche Integrität WM gab es im Nachhinein einige Zweifel: Man munkelt, die Gewinner hätten da über einen gemeinsamen Coach Absprachen über Laufwege getroffen, um ihre Sieges-Chancen zu erhöhen.

Viele lockt es zu „richtigen“ E-Sport-Titeln wie Valorant

Bereits 2020 war einer der ganz großen Gewinner der Fortnite-WM schon von Fortnite zur neuen coolen Konkurrenz gewechselt:

