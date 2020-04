Die kommende Erweiterung von World of Warcraft, Shadowlands, befindet sich aktuell in der Alpha. Diese ist mittlerweile gestartet und es gibt schon erste Screenshots, die etwas mehr Einblick in Gameplay und Features verleihen.

Was sind das für Screenshots? Seit die Alpha gestern, am 9. April, gestartet ist, haben einige Spieler schon Zugang zu der frühen Version von Shadowlands. Einer davon ist der WoW-Experte MMO-Sankar.

Der hat MeinMMO freundlicherweise einige Screenshots aus der Alpha zur Verfügung gestellt, die wir hier mit euch teilen wollen.

Bisher gibt es noch nicht allzu viele Inhalte in der Alpha zu sehen. Verfügbar ist lediglich eine Zone: Bastion, wo der Pakt der Kyrianer ansässig ist. Weitere Inhalte wie die Zone Revendreth und der endlose Dungeon Torghast, Turm der Verdammten kommen später.

Weitere Details zu den Inhalten von sowie Infos zur Anmeldung findet ihr in unserem Guide zur Alpha & Beta von Shadowlands.

Screenshots zeigen Gameplay aus der Alpha

So sieht Shadowlands aus: Auf den ersten Blick hat sich nicht viel geändert. Das UI ist gleich und die Zauber ähnlich. Lediglich die Verfügbarkeit etlicher Fähigkeiten hat sich für alle Klassen stark verändert.

Auf den ersten Bildern sind allerdings die neuen Modelle und NPCs zu sehen, die sich in Shadowlands tummeln. Nur zu einigen der von den Toten wieder auferstandenen NPCs aus vergangener Zeit fehlt noch ein Anzeichen.

Der Lade-Bildschirm von Bastion.

Die neuen Dungeons.

Neue Models.

Ein Povost – ein Diener der Kyrianer.

Interessante neue Features: Auf weiteren Screenshots sind Details zu einigen neuen Qualitäts-Features zu finden, die das Gameplay mit Sicherheit ein wenig leichter und angenehmer machen. Darunter sind:

spezielle Quest-Marker für Kampagnen-Quests

neue und weit umfangreichere Einstellungen für die Kamera

die Möglichkeit, eine Stelle auf der Karte zu markieren und die Markierung zu teilen

Eines der Bilder zeigt ebenfalls das neue Loot-System, denn zusammen mit dem Level-Squish von 120 auf 60 sinkt auch die Gegenstandstufe. Rare Ausrüstung aus Battle for Azeroth geht etwa auf Gegenstandstufe 75 herunter, neue Questbelohnungen kommen mit Stufe 78 daher.

Der neue Loot.

Neue Questmarker? Na, warum nicht!

Alte Fähigkeiten kehren zurück.

Neue Kamera-Einstellungen.

Markiert ganz leicht Stellen auf der Karte.

Die Einblicke zeigen bisher lediglich Bastion, also schon die direkten Inhalte von Shadowlands. Zum Einsteiger-Gebiet „Exile’s Reach“, das das neue Level-System einführt, gibt es leider noch nichts.

Wenn ihr euch selbst noch einen Überblick über Shadowlands verschaffen möchtet oder wenn ihr noch nicht wisst, was das neue Addon alles bereithält, dann besucht auch unseren Sammel-Artikel zu Shadowlands. Dort findet ihr sämtliche Informationen zur neuen Erweiterung und er wird stetig aktualisiert, sodass ihr keine Neuigkeiten verpasst.