Blizzard äußert sich endlich zu Bots in WoW Classic, enttäuscht die Spieler

Endlich hat Blizzard was zu den Bots in WoW Classic gesagt. Doch die Reaktion war nicht das, was die Spieler hören wollten.

In World of Warcraft Classic gibt es seit einer Weile dicke Luft. Die Spieler sind unzufrieden, denn auf manchen Realms gibt es inzwischen wieder Warteschlangen. Schuld daran tragen allerdings nicht die vielen „echten“ Spieler, sondern eine Vielzahl von Bots und Hackern, die sämtliche Server unsicher machen.

Was ist das Problem? Bots und Hacker zerstören die Ökonomie der Realms. Sie scheffeln jede Menge Gold und verkaufen das dann in Echtgeld-Transaktionen oder bieten ihre „Boosting-Dienste“ an. Dann zieht ein Bot (oder mehrere) andere Spieler etwa durch Raids und Dungeons und will dafür Gold. Zugleich sorgen sie auf manchen Realms für lange Wartezeiten beim Einloggen. Auch wenn manche Spieler ganz legal solo Zul Gurub farmen – nackt.

Blizzard meldet sich endlich: Nach langen Monaten des Schweigens, gab es nun endlich ein Statement von Blizzard, nämlich vom Community Manager Kaivax. Der schrieb im offiziellen Forum:

In den letzten Monaten haben wir unsere Bemühungen beschleunigt, um mit bestimmten Arten des Cheatens umzugehen, die Spieler oft „Bots“ nennen – die Benutzung von Automatisierung um das Spiel auf eine ausnutzende Weise zu spielen. Wie ihr wisst, werden Bots oft von Leuten kontrolliert, die das Spiel ausnutzen, um geldbringende Ingame-Ressourcen oder Level-Dienste an andere Spieler zu verkaufen. Botting ist ganz klar gegen unsere Endnutzervereinbarung und wir gehen hart gegen jene vor, die in World of Warcraft cheaten. Wir haben in letzter Zeit einige Spieler von WoW Classic fragen hören “Wie können wir Blizzard gegen die Bots helfen?“ und die Antwort bleibt die gleiche: Bitte meldet sie auch weiterhin. Und danke, dass ihr das tut. Rechtsklick-Melden wegen Cheating ist der beste Weg, wie ihr daran teilnehmen könnt, die Bot-Accounts rasch zu entfernen. Eure Rechtsklick-Meldungen gehen direkt zu unserem Team an Mitarbeitern, die sich die Fälle anschauen und dann entscheiden können, ob weitere Handlungen notwendig sind. Danke an alle, die bisher potenzielle Bots gemeldet haben; wir wissen es wirklich zu schätzen, dass ihr euch die Zeit nehmt, um das Spiel netter und fairer zu machen. Bitte sendet uns auch weiterhin so viele Meldungen wie möglich und wir werden auch weiterhin so schnell wie möglich unsere Regeln durchsetzen.

Die Botwelle aus China ist da – und verdient ’ne Menge Geld.

Spieler sind sauer: Im offiziellen Forum und im Subreddit von WoW Classic fällt die Reaktion überwiegend negativ aus. Zwar bedanken sich einige Spieler dafür, dass es überhaupt ein Statement gab, doch die überwiegende Zahl der Stimmen ist negativ. Hier sind einige Auszüge davon:

So meint Sharpbladez deutlich sarkastisch:

Ich bin mir sicher, die Classic-Spieler fühlen sich gleich viel besser mit diesem Statement, das im Grunde sagt „Macht weiter das, was ihr die ganze Zeit getan habt, meldet und seht, dass sich nichts ändert“

Warclock sagt dazu:

„Keine Erwähnung einer Bannwelle, keine Erwähnung davon, dass Blizzard endlich was unternimmt. Ihr braucht einige Leute, die sich damit beschäftigen, diese Leute zu identifizieren und zu bannen. Wenn irgendwelche Idioten auf YouTube einfach einen /who-Befehl benutzen können und dabei eine Menge Bots finden, dann könnt ihr das doch auch.“

Rautaketju wartet lieber ab:

„Ich begrüße das Lippenbekenntnis, aber ich erwarte sehnsüchtig richtige Taten.“

Das verärgert die Spieler: Besonders wütend sind so manche Spieler, dass Blizzard ihr Problem nicht ernst zu nehmen scheint. Viele berichten davon, dass offensichtliche Botter und Cheater schon seit dem Release herumlaufen und keine Konsequenzen erfahren haben. Daher finden sie es auch albern, wenn Blizzard „seine Bemühungen beschleunigt“ hat – denn langsamer als Stillstand wäre auch kaum möglich.

So nehmen Spieler das Bot-Problem in WoW Classic selbst in die Hand

Besonders ärgerlich finden Spieler auch, dass man Bots nicht melden kann, die nicht anwählbar sind – etwa in Dungeons oder Raids. In Düsterbruch, Stratholme und Zul Gurub gibt es zahlreiche Bots und Exloiter, die den ganzen Tag dort farmen, aber nicht über das Ingame-Tool gemeldet werden können.

Aber vielleicht ist dieser Post ja doch ein Zeichen, dass Blizzard sich nun kümmert.

Was haltet ihr von Blizzards Statement? Glaubt ihr, dass genug gegen Hacker und Cheater getan wird in WoW Classic?