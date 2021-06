Bescheuertes Video zeigt bedrückend gut, welche Probleme WoW BC Classic hat

WoW Classic oder "Vanilla" ist das World of Warcraft, mit dem alles anfing. Bevor es Addons wie The Burning Crusade oder Wrath of the Lich King gab, gab es Clas...

Wer mit dem Pre-Patch angefangen und halbwegs „ernsthaft“ gelevelt hat, ist bis zum Release-Abend locker auf 58 angekommen, ohne dafür Gold an andere Spieler für Boosts zu zahlen. Und auf dem Weg dorthin hat er vielleicht sogar neue Bekanntschaften geknüpft, die ihn in Burning Crusade noch durch Dungeons begleiten, wenn die Booster ihm nicht mehr helfen können. Wenn ihr noch Anschluss sucht, schaut bei uns im Stream zum Release rein. Im Chat findet ihr sicherlich noch Mitspieler, die ebenfalls nach Gruppen suchen:

Wie sinnvoll die sind, sei dahingestellt – in jedem Fall hätte man es auch ohne solche Praktiken geschafft. Denn in Burning Crusade ist die benötigte Erfahrung für die Stufen 20-50 verringert und die erhaltene Erfahrung aus Quests ab Stufe 30 im Vergleich zu Classic verdoppelt.

Was sind die Probleme? Das Video geht zwei Punkte an, die immer wieder in der Community diskutiert wurden – sogar schon vor Burning Crusade:

Anschließend geht Captain Grim dazu über, die vergangenen zwei Wochen seit dem Pre-Patch am 19. Mai zu parodieren, aufgearbeitet mit Witz und Humor aber auch einer guten Portion Kritik – vor allem an den Spielern. Wir haben das Video hier für euch eingebunden:

Das ist das Video: Der YouTuber Captain Grim hat heute, am 1. Juni gegen 16:00 Uhr deutscher Zeit ein neues Video hochgeladen. Dabei handelt es sich um ein sogenanntes Machinima, ein animiertes Video, welches Modelle aus World of Warcraft verwendet.

