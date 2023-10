Eines der besten Koop-Spiele auf Steam gibt’s gerade für unter 6 €, bringt ein Halloween-Event mit

Wer sich gerne zusammen mit Freunden durch Fluten von Rattenmenschen und Chaos-Anhängern schnetzelt, sollte jetzt ein Auge auf den neusten Sale auf Steam haben. Warhammer: Vermintide 2 gibt es für kurze Zeit um 80 % reduziert.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in Warhammer: Vermintide 2 als einer von 5 Helden mit einzigartigen Fähigkeiten und eigenen Klassen zusammen mit 3 weiteren Spielern (oder NPCs) einzelne Missionen.

Die Level haben meist einen festen Ablauf, ihr müsst ans Ende gelangen und stellt euch dabei den rattenartigen Skaven oder verderbten Menschen und Tiermenschen entgegen.

Warhammer: Vermintide 2 spielt sich ähnlich wie Left 4 Dead, nur im Fantasy-Universum von Warhammer. Mit neuem Loot und neuen Leveln könnt ihr eure Helden anpassen.

In den kürzlichen Reviews hat Vermintide 2 auf Steam eine Bewertung von 80 % und ist damit „sehr positiv“ (Stand: 26. Oktober). Bereits der letzte Sale im November brachte über 100.000 Spieler zusammen.

Das ist das Angebot: Ihr bekommt Vermintide 2 im Moment um 80 % reduziert, für 5,59 € statt 27,99 €. Das Angebot gilt aber nur für kurze Zeit und endet bereits am 2. November wieder.

Zugleich findet im Spiel gerade das Halloween-Event „Geheimnisnacht“ statt. Dort müsst ihr besondere Rituale unterbrechen und bekommt dafür exklusive kosmetische Belohnungen. Das Event läuft noch bis zum 5. November und bringt zusätzlich doppelte EP für die Dauer.

Außerdem erschien kürzlich die neuste Klasse, der Nekromant als Spezialisierung für die Magierin Sienna Fuegonasus, ein kostenpflichtiger DLC. Als Nekromant schickt ihr die Lebenden Toten gegen eure Feinde ins Feld. Viele DLCs und Erweiterungen sind gerade ebenfalls reduziert.

Hier seht ihr den Nekromanten in Aktion:

Ratten schnetzeln im Fantasy-Setting – Für wen lohnt sich Vermintide 2?

Vermintide 2 macht am meisten Spaß, wenn ihr es zusammen mit Freunden spielen könnt. Ideal ist dabei, wenn ihr alle in etwa den gleichen Wissensstand habt, damit niemand über- oder unterfordert wird und ihr gemeinsam lernt. Sich „schlechter“ zu machen ist in Vermintide 2 fast unmöglich.

Das Spiel richtet sich allerdings vor allem an Spieler mit hoher Frust-Toleranz. Ein einzelner Fehler kann dafür sorgen, dass eure ganze Gruppe plötzlich ausgelöscht wird, sogar auf niedrigen Schwierigkeitsgraden.

Dafür ist der Adrenalinrausch beim Schlachten durch die Horden von Rattenmenschen ähnlich wie in Diablo-artigen ARPGs, nur in etwas hübscherer Grafik. Einen detailreicheren Check findet ihr hier: Für wen lohnt sich eigentlich Vermintide 2?.

Falls ihr nicht so sehr aufs Fantasy-Setting steht, könnt ihr auch den Nachfolger Warhammer 40.000: Darktide zocken. Dort spielt ihr in der düsteren Zukunft und könnt sogar einen eigenen Charakter in einer von vier Klassen erstellen.

Nach anfänglichen Problemen hat Darktide eine große Überarbeitung der Klassen und Talente bekommen und sorgt nun für kurzweiligen Spielspaß. Das Spiel bekommt ihr außerdem im Game Pass für PC und Xbox ohne zusätzliche Kosten. Weitere Tipps findet ihr hier:

