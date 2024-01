Im Battle.net gibt’s 2 „neue“ Spiele – Ihr könnt jetzt die Anfänge von Warcraft erleben

Wer die neue Klasse in WoW WotLK Classic spielen will, sollte ab heute schon anfangen

WoW Classic: Wrath of the Lich King – In unter 10 Minuten – Anzeige

So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Auch wenn die Handlungen und das Gameplay inzwischen deutlich in die Jahre gekommen ist, so markieren die beiden Spiele doch die Grundpfeiler des Warcraft-Franchise, auf dem heute nicht nur zahlreiche Versionen von World of Warcraft basieren, sondern auch Ableger wie Hearthstone oder Warcraft Rumble .

Was sind das für Spiele? Bei Warcraft und Warcraft II handelt es sich um Echtzeit-Strategie-Spiele. Ihr müsst eine Basis errichten, Ressourcen abbauen und Einheiten ausbilden, um diese in die Schlacht gegen den Feind zu schicken.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to