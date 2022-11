WoW zeigt die wichtigsten Features von Dragonflight im Gameplay-Trailer, Fans loben: „Endlich wieder Hype“

Dazu gibt es einen weiteren Blick auf die neuen Talentbäume für die Klassen in WoW , die mit Dragonflight in überarbeiteter Form zurückkehren. Erstmals gibt es zweigeteilte Bäume mit Talenten für eure Klasse und eure Spezialisierung.

-Die neuen Dracthyr richtig spielen – Schnell auf Lvl 70 Leveln – Alle Drachen-Anpassungen in einer Stunde finden – Alle Unterklassen und Talentskillungen – So kommt ihr schnell an Gold

Was ist das für ein Trailer? Dragonflight erscheint am 29. November und zur Vorbereitung gibt es ein Video. Der neue Trailer knüpft an das neuste Story-Cinematic aus dem Spiel an. Dort erklärt die Drachenkönigin Alexstrasza, warum ihr überhaupt zu den Dracheninseln reisen sollt .

Zur Einstimmung auf die bald erscheinende Erweiterung Dragonflight für World of Warcraft hat Blizzard einen neuen Trailer veröffentlicht. Dieser stellt noch einmal die Features der Erweiterung vor und erklärt, was eigentlich eure Aufgabe als Helden sein wird.

