Twitch-Streamer HandOfBlood schockt Kontrahenten bei Magic: The Gathering, weil er mit der legendärsten Karte überhaupt spielt

Der Twitch-Streamer Maximilian “HandOfBlood” Knabe ist leidenschaftlicher Fan des Kartenspiels Magic: The Gathering. Auf der MagicCon 2024 gönnte er sich ein ganz besonderes Souvenir: den sagenumwobenen Black Lotus.

Um welche Karte geht es? Der Twitch-Streamer Maximilian “HandOfBlood” Knabe sicherte sich auf der MagicCon 2024 in Amsterdam eine der berühmtesten Sammelkarten von Magic: The Gathering: den sagenumwobenen Black Lotus.

Was macht die Karte so besonders? Der Black Lotus ist eine der ältesten Magic-Karten überhaupt und stammt aus einer Zeit, in der “Balancing” noch ein Fremdwort war. Die Fähigkeit der Karte erlaubt Spielern, mächtige Spielzüge viel früher als gewöhnlich durchzuführen. Daher ist die Karte in sämtlichen kompetitiven Formaten außer “Vintage” gesperrt.

Der Black Lotus ist allerdings nicht nur übermächtig, sondern auch noch verdammt selten: Er wurde nur in den ersten 3 Sets von Magic: The Gathering gedruckt und befindet sich auf der sogenannten “Reserved List”: Bei diesen Karten verpflichtet sich WotC, sie nie wieder in ihrer ursprünglichen Form zu drucken, um den Sammel-Wert zu erhalten.

Diese Kombination macht den Black Lotus zu einer äußerst wertvollen Rarität, für die Sammler auch mal eine halbe Million zahlen. Die Betonung liegt hier aber auf “Sammler”: Eigentlich stellt man die Karte stolz aus und spielt nicht damit – außer, man ist HandOfBlood.

HandOfBlood machte sich die Entscheidung nicht leicht

Wie kommt Hänno zu der teuren Karte? Wie HandOfBlood in seinem Stream nach der MagicCon berichtete, wurde der BlackLotus vor Ort gleich von mehreren Händlern verkauft. Eine Karte aus dem Beta-Set von 1993 mit Unterschrift des Künstlers sei etwa für 49.000 Dollar angeboten worden.

Ganz so viel wollte der Twitch-Streamer dann aber doch nicht ausgeben: HandOfBlood erklärt, dass er noch nie viel Geld für das Hobby ausgegeben habe, obwohl er seit 25 Jahren Magic-Fan ist. Früher habe das Taschengeld gefehlt, als Erwachsener kaufe er gezielt gebrauchte Karten.

Er sagt, er habe sich sogar richtig dafür geschämt, den Kauf einer so teuren Karte überhaupt in Betracht zu ziehen.

Schlussendlich überwog aber die Vorstellung, den Black Lotus in einem Spiel zu verwenden und die schockierten Gesichter seiner Gegner zu sehen. Der Streamer erklärt, warum man das eigentlich nicht macht: Jedes Mal, wenn du die berührst, verlieren die an Wert.

Der große Moment

Wie viel gab er am Ende aus? HandOfBlood zahlte am Ende 2.500 Euro für eine “International Collector’s Edition”-Variante des Black Lotus. Dabei handelt es sich um eine bei offiziellen Spielen nicht zugelassene Version der Karte, die für “richtige” Sammler weniger interessant ist.

Die ganze Geschichte erzählt HandOfBlood übrigens hier:

Und hat er sie wirklich gespielt? Ja, wie HandOfBlood berichtet, packte er den Black Lotus bei einer Runde Commander gegen seine Freunde in sein Deck – ganz heimlich, um den großen Moment nicht vorwegzunehmen.

Als der Streamer seinen Schatz dann tatsächlich auf der Starthand hatte, und in seiner ersten Runde spielen konnte, war der Augenblick perfekt. HandOfBlood sagt, die Reaktionen seiner Freunde seien genau so gewesen, wie er sie sich vorgestellt habe: 20 Sekunden lang seien alle schockiert gewesen, inklusive ihm selbst, niemand habe etwas gesagt – dann hätten alle gelacht.

Allein für diese Erinnerung scheint sich der Kauf also schon gelohnt zu haben. Zudem hat HandOfBlood nun ein ganz besonderes Andenken an die MagicCon 2024 – und eine gute Investition ist die Karte ja auch noch.

