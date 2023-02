Eines der größten Spiele auf Steam kriegt 16 Jahre nach Release ein Update – Das Spieler selbst erstellen sollen

Entwickler Valve hat ein neues, großes Update für Team Fortress 2 angekündigt. Der beliebte Shooter ist seit Jahren eines der größten Spiele überhaupt auf Steam, wird aber eher stiefmütterlich behandelt. Das kommende Update soll 2023 erscheinen, aber nur mithilfe der Community.

Was ist das für ein Spiel? Im beliebten Helden-Shooter Team Fortress 2 spielt ihr als einer von 9 einzigartigen Charakteren auf verschiedenen Maps und in unterschiedlichen Modi um den Sieg. Jeder Held hat dabei besondere Fähigkeiten, Waffen und Aufgaben im Team.

Team Fortress 2 vereint klassische Spielmodi wie Payload, King of the Hill, Capture the Flag und mehr mit einem Comic-Stil und abgefahrenen Humor. Im Fokus stehen dabei zwar Teamplay und Ziele der jeweiligen Map, oft arten Matches aber einfach in Chaos aus.

Die Mischung aus ernsthaftem Gameplay und verspielten Features macht den Shooter so beliebt und hat sogar neue Spiele wie das erfolgreiche Overwatch inspiriert. Besonders die abgefahrenen Charaktere verleihen Team Fortress 2 einen einzigartigen Charme – etwa der ziemlich irre, deutsche Medic:

So erfolgreich ist Team Fortress 2: Obwohl Team Fortress 2 bereits im Oktober 2007 erschien, ist es auf Steam seit Jahren ein Dauerbrenner – vor allem nach der Free2Play-Umstellung 2011. Allein in den vergangenen 30 Tagen haben fast 120.000 Spieler gezockt (via steamcharts, Stand 10. Februar) und die Bewertungen sind mit 92 % „sehr positiv“.

Das Spiel lebte die ganzen Jahre vor allem von der aktiven Community, die über den integrierten Steam-Workshop neue Maps und mehr erstellt haben. 2019 sollte die offizielle Entwicklung sogar angeblich eingestellt werden.

2017 erschien mit Jungle Inferno das letzte große Update. Seitdem wurde das Spiel nur noch mit dem jährlichen Halloween-Update versorgt, das kleinere Neuerungen brachte, und mit Patches verbessert – die vor allem die berüchtigte Bot-Seuche eindämmen sollten.

Jetzt gibt Entwickler Valve aber in einem Blogpost bekannt, dass 2023 ein neues, große Update ansteht. Daran sollen allerdings die Fans mitarbeiten.

Team Fortress 2: Update kommt im Sommer, bringt neue Inhalte

Was ist da für ein Update? Valve hält sich recht vage, verspricht aber neue „Items, Maps, Spottgesten, ungewöhnliche Effekte, Kriegsbemalungen und Gott weiß was noch“. Allerdings soll der Content nicht von Valve selbst kommen, oder zumindest nicht ausschließlich.

Stattdessen möchten die Entwickler auf den Steam Workshop zurückgreifen. Inhalte, die dort erstellt und als gut betrachtet werden, sollen ihren Weg als offizieller Content mit dem Update ins Spiel schaffen. Valve ruft sogar dazu auf, „an die Arbeit“ zu gehen.

Das klingt zwar ungewöhnlich, passiert in Team Fortress 2 aber häufiger. Allein Jungle Inferno brachte 5 von Fans erstellte Maps in die offizielle Karten-Rotation. Fans stört das übrigens wenig, da es sich ohnehin um die beliebtesten Maps handelt.

Würden sie nicht implementiert werden, müsste man sie vor einem Start selbst herunterladen. Kommen sie in die offizielle Map-Rotation, ist das nicht mehr notwendig.

Welche Inhalte die Fans erstellen, bleibt ihnen selbst überlassen. Eine Sommer-Thematik sei erlaubt, aber nicht ausdrücklich notwendig, um ins Update zu kommen. Wer mitmachen will, hat bis zum 1. Mai Zeit, seine Werke einzureichen. Ein konkretes Release-Datum für das Update fehlt aber noch.

Ist Team Fortress 2 euch zu bunt, findet ihr hier einige Alternativen:

Die 10 besten Free-To-Play-Shooter 2023