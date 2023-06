Spiel mit 92 % positiven Reviews auf Steam fällt auf 23 % wegen eines Patches: „Zensiert das, mit dem es geworben hat“

Das Spiel „Skullgirls“ (PC, PS3, Xbox 360, PS4, Switch, Xbox One, Xbox Series X) ist seit 2013 auf Steam. Bis vor wenigen Tagen hatte es exzellente Reviews auf Steam, stand bei 92 %, doch seit einem Patch vom 26. Juni laufen Spieler gegen die Änderung Sturm. Nur noch 23 % der letzten Reviews sind positiv. Einige Spieler haben das Gefühl, die neuen Entwickler würden sich am Spiel vergreifen.

Was ist das für ein Spiel?

Skullgirls ist ein 2D-Fighting-Game, das eine ruppige Entwicklungsgeschichte hinter sich hat. Ein junger Mann, der gerne Comics zeichnete, und ein Fighting-Fan taten sich zusammen und entwickelten ab 2009 das Spiel.

Die Entwicklung stand 2012 vor dem Aus, weil das Studio, dem sich die Entwickler angeschlossen hatten, durch einen Rechtsstreit in Schwierigkeiten geriet. Letztlich hat die Community Skullgirls mit mehreren hunderttausend Dollar über Crowdfunding finanziert und das Spiel konnte im August 2013 auf Steam erscheinen.

Im Juni 2020 kamen aber Vorwürfe wegen sexuellen Missverhaltens gegen den Lead Designer auf, den Fighting-Fan, der das Spiel 10 Jahre zuvor aus der Taufe gehoben hatte. Der wollte aber nicht gehen, daher kam es zu einem großen Eklat, bis er letztlich der einzige Entwickler in seinem Studio war, während alle anderen gefeuert worden waren und ein neues Studio gegründet hatten, das jetzt – ohne ihn – an Skullgirls weiterarbeiten würde.

Patch sollte Skullgirls an „aktuelle Werte des Teams” anpassen

Was kam jetzt für ein Patch? Die Entwickler von Skull Girls haben am 26. Juni 2023 einen Patch für das Spiel gebracht, um es „moderat den heutigen Werten“ anzupassen. Man spricht von einigen Inhalten, die jene Sachen unterlaufen, die Skullgirls einzigartig und zu was besonderem machen (via skullgirls):

Man hat Anspielungen auf „Hassgruppen in der echten Welt entfernt: Rote Armbänder, die an Nazi-Symbole erinnerten

Das Team hat in manchen Fällen Bilder verändert, in denen Charaktere „sexualisiert“ dargestellt werden, um kinderfreundlicher zu werden

Man hat einige Inhalte entfernt, die man für „schlechten Geschmack“ hielt

Man sagt, mit den Änderungen sei man zuversichtlich, dass man neue Spieler gewinnen kann und dass die Zukunft des Spiels heller erstrahlt als je zuvor.

Das hat sich genau geändert. Übersetzt heißt das soviel wie:

In einem Bild, in dem vorher der Slip einer Figur zu sehen war, ist der Rock jetzt länger und das Höschen blitzt nicht mehr auf

Im Story-Modus wird ein schwarzer Charakter nicht länger von der Polizei verprügelt

Ein Announcer-Pack „Soviet Annoucer” wurde entfernt

Die Änderungen hat ein YouTuber in diesem Video zusammengefasst. Das meiste ist wirklich subtil und man muss genau hinschauen, um die Änderungen zu sehen:

Spieler rufen „Zensur”, schreiben negative Reviews auf Steam

Was sorgt da für Aufregung? Das Spiel stand vorher bei starken 92 % positiven Reviews auf Steam über die ganze Zeit gesehen.

Die Reviews in den letzten 30 Tagen sind jetzt auf „größtenteils negativ“ gesunken, nur 23 % sind positiv.

Ein Kritiker in den Reviews unterstreicht, wie viel Geld und Zeit er schon in Skullgirls gesteckt habe. Er sagt: Diese Änderungen würden jetzt Inhalte entfernen, für die er schon bezahlt habe. Warum würden jetzt Inhalte entfernt, die einen selbst doch nicht stören würden.

Viele andere negative Reviews begründen ihre Abneigung einfach mit dem Wort „Zensur“ – „Zensur schlecht“ – „Zensur-Update“.

Ein Nutzer sagt, das Spiel habe sich 2011 selbst als „etwas anstößiges Spiel mit Höschen-Shots beworben, in dem Mädchen mit großen Brüsten gegeneinander kämpfen”. Man stelle sich vor, man kaufe ein Spiel, das sich auf diese Art selbst darstellt und dann ändert man genau dieses „beworbene Feature”.

Ein anderes Review spricht davon, dass man den ursprünglichen Künstler rausgeworfen habe und sich jetzt die neuen Entwickler an der Leiche des Spiels vergehen.

Eine schwarze Figur wird von Polizisten verprügelt: Das ist ein Bild, das gestrichen wurde.

Allgemein scheint die Kritik so hart auszufallen, weil man eine Bevormundung durch die Entwickler sieht, so eine Art „Woke-Diktatur.“ Das seien Änderungen, nach denen keiner gefragt habe.

Einige betonen auch, man habe für ein „anderes Spiel“ bezahlt und stört sich jetzt daran, dass jemand an der „Original-Version“ etwas verändert.

Es melden sich auch einige Stimmen aus alten „Gamergate“-Tagen zurück, wie etwa Mark Kern, ein früherer Entwickler an WoW. Kern empört sich besonders gerne über alles, was in seinen Augen „woke” und „politisch korrekt” ist.

Er sagt: Skullgirls habe die ursprünglichen Emtwickler gefeuert und jetzt angefangen, Bilder aus dem Artbook zu löschen, für das „ihr gezahlt“ habt. Auch er spricht von Zensur.

„1 % weniger geil – und schon soll das ganze Spiel schlecht sein?”

Gibt es auch andere Stimmen? PC Gamer zitiert einen User mit 2000 Stunden, der sagt: Er will mit seinem positiven Review Leuten widersprechen, die nur 5 Stunden gespielt haben und ein negatives Review schreiben und sagen: das ganze Spiel sei nun schlecht, wenn es 1 % weniger geil sei.

Er deutet also an, dass es hier gar nicht um das Spiel geht, sondern darum, dass hier aus Prinzip eine Welle geschoben wird, weil man eine Verschiebung von kulturellen Werten vermutet, die man nicht möchte.

Im Original-BIld (rechts), ist das Kleid zerrissen, im neuen Bild ist es noch aus einem Stück.

Entwickler sagen: Sie haben mit Ärger rechnet, bleiben bei der Entscheidung

So reagieren die Entwickler: Die haben gesagt, sie wussten, was kommt. Alle Entscheidungen habe man sich sorgfältig überlegt und intern lange diskutiert. Man werde sich nicht weiter zu den Änderungen äußern.

Das steckt dahinter: Das ist dieselbe Diskussion, die geführt wird, wenn Asia-MMORPGs nach Europa portiert werden und Entwickler Röcke länger machen und gerade jugendliche Charaktere entschärfen.

Für Spieler, die nicht beteiligt sind, sind die Änderungen so subtil, dass sie kaum auffallen. Aber für einige Leute ist selbst die winzige Änderung Zensur und eine Schande, da vergeht sich jemand an der Kunst eines anderen.

Ob man dem Spiel jetzt seinen Kern nimmt, weil man in einem Shot den Rock 3 Zentimeter länger macht , darüber kann man sicher streiten.

