Ein tolles Strategie-Spiel ist gerade im Sale auf Steam: Hat die besten und gemeinsten Reviews

Crusader Kings 3 ist aktuell im Rahmen eines Strategie-Spiel-Sales auf Steam. MeinMMO-Autor Schuhmann hat knapp 1.200 Stunden mit dem Mittelalter-Simulator verbracht und sagt. Die Reviews auf Steam sind köstlich und so böse.

Das ist Crusader Kings 3 auf Steam:

Crusader Kings 3 erschien am 1. September 2020 auf Steam und hat dort 92 % positive Reviews. Mittlerweile hat das Spiel 2 große Erweiterungen, 2 Landes-Erweiterungen und 2 Text-DLCs erhalten.

Aktuell ist das Grundspiel um 30 % reduziert und kostet 35 €, die „große Box“ gibt’s für 60 €. Der Sale geht bis zum 4. September 2023.

Crusader Kings 3 ist eine Mischung aus Strategie-Spiel und einer Rollenspiel-artigen Simulation: Man schlüpft in die Rolle eines mittelalterlichen Familienoberhaupts und leitet die Geschicke einer Dynastie, bestimmt, wer wen heiratet und wer welche Länderei verwalten darf. Dazu mordet, meuchelt, liebt und intrigiert man. Wenn die eigene Figur stirbt, schlüpft man in die Rolle des hoffentlich perfekt erzogenen und gezüchteten Erben.

Crusader Kings 3 ist ein Geschichten-Erfindungs-Werkzeug

Was ist so bemerkenswert an dem Spiel? Crusader Kings 3 folgt keiner vorgefertigten Handlung, sondern ist eine Sandbox, in der Spieler ihre eigenen Abenteuer erleben: So kann man in jede beliebige Herrscher-Rolle im Spiel schlüpfen und dessen Schicksal weiterzählen, ob als betagter Greis in Irland oder als junger Ritter in Spanien. Wer möchte, kann auch eine Matriarchin in Afrika spielen, die um den Erhalt ihrer Kultur kämpft. Auch das fand historisch in unserer Welt statt, während Wikinger in England einfielen.

Es sind historische und semi-historische Figuren im Spiel: Beliebt sind die Wikinger-Söhne von Ragnar Lothbrok, die man aus der TV-Serie Vikings kennt. Es gibt auch die Möglichkeit, über eine Mod die TV-Serie „Game of Thrones“ nachzuspielen.

Crusader Kings 3 gibt dem Spieler die Möglichkeit, seine selbst gewählten Ziele auf verschiedenen Wegen zu erreichen: Der Spieler kann als Wirtschaftslenker fungieren, seine Ländereien ausbauen und den Goldfluss erhöhen oder er kann eine starke Armee aufbauen und andere unterjochen. Er kann über Meucheln, Lügen und Intrigen an die Spitze kommen oder seine Kinder klug verheiraten und sich so die Macht sichern, die er dringend begehrt.

Das Spiel erlaubt es dem Spieler sogar, seine eigenen „Spiel-Regeln“ zu formen, etwa eine neue Religion zu gründen, die es erlaubt, die eigene Schwester oder Mutter zu heiraten. Gerade mit dem Thema „Inzest“ wird Crusader Kings 3 oft in Verbindung gebracht, wobei das nur ein Teil des Spiels ist.

Fans erzählen in den Steam-Reviews, wie sie Crusader Kings 3 erleben

Das sagen die Steam-Reviews: Wie unterschiedlich die begeisterten Fans des Epos ihre Zeit in Crusader Kings 3 erleben, zeigen die spannenden und oft bösartigen Reviews auf Steam:

„Hab ein komplettes Königshaus ermorden lassen, nachdem mich das Oberhaupt des Hauses in einem Schachspiel besiegte“ – Leute neigen dazu, rachsüchtig zu sein. Im Spiel gibt es die „Nemesis“- und „Fehdenmechanik“, um solche Blutangelegenheiten zu symbolisieren.

„Wenn du deine Kinder töten willst, während du Gefangene heiratest, die deine Eltern ermorden ließen, ist dies das richtige Spiel für dich“ – Gerade die Erbfolge in Crusader Kings 3 ist heikel, weil durch eine unkontrollierte Erbschaft Königreiche zersplittern können und der Spieler Ländereien verliert. Normalerweise kann man Kinder aber auch einfach enterben. Dennoch ist die Kindersterblichkeit in Crusader Kings 3 erschreckend hoch, denn so mancher Zweitgeborene trachtet seinem älteren Bruder nach Leben und Erbe.

„Nach 40 Stunden wirst du ein autoritärer Eugeniker – Würde es zu 100 % weiterempfehlen“ – Das Spiel lädt dazu ein, Nachkommen mit positiven Eigenschaften gezielt mit anderen zu kreuzen, um den „Kwisatz Haderach“ zu schaffen. Mit modernen Moralvorstellungen ist das schwer zu vereinbaren.

„Wurde mal von meinem eigenen Sohn vergiftet. Also hab ich einen Bastard in die Welt gesetzt und damit meine eigene Blutlinie zerstört. Der letzte Nachkomme war noch ein Kind, hab ihn entführt und enthauptet. 10/10 würde es wieder tun“ – Manche wollen die Welt wohl einfach brennen sehen.

„Hier geht’s zu wie im Saarland“ – Das ist einfach gemein.

Ein deutscher Spieler mit mehr als 2.500 Stunden in Crusader Kings 3 verarbeitet ein traumatisches Erlebnis::

Verflucht sei sie! Da habe ich gerade erst mein Herzogtum unter Kontrolle gebracht, die Einnahmen sprudeln, der Klerus findet Wohlgefallen an uns und meine Vasallen kuschen eingeschüchtert. Jetzt fehlt nur noch ein adäquater männlicher Erbe und mein Reich kann in eine Zukunft mit blühenden Landschaften gehen.



Eines Morgens wache ich auf und finde einen Dolch in meiner Brust. Und mehr noch – ich bin tot! Hin gemetzelt von meiner böswilligen, nichtsnutzigen Schwester. Diese hatte ich Anno Knips an irgendeinen hergelaufenen Grafen zwecks benötigtem Militärbündnis verschachert. Wie konnte ich denn ahnen, dass dieses gehässige Weibsstück mich derart hintergehen würde?

Da besagte Schwester nun mein Erbe, fremd verheiratet, kinderlos und Mitte 40 ist, ist mein Haus dem Untergang geweiht. Game over und Frust pur! Und nun? Direkt eine neue Partie, denn so lasse ich mich nicht abfertigen. Stean-Revieew von Doctorzuckerbrot

Ich hab mittlerweile knapp 1.200 Stunden in Crusader Kings 3 und kann es jedem empfehlen, der ein Faible für Geschichten und das Mittelalter hat. Man sollte sich allerdings vorher das ein oder andere Video anschauen kann, weil es doch einiges an Zeit erfordert, um mit dem Spiel warmzuwerden.

Auch wenn man tausende Stunden in Civilization 6 verbracht hat, ist Crusader Kings 3 ein anderes Erlebnis und deutlich „persönlicher“. Obwohl es so wirkt: Man führt eben keine moderne Nation wie Frankreich oder England, sondern man steuert seine Figur und hat dabei eine zänkische, intrigante Familie im Rücken, die einem am liebsten das Messer in den Rücken jagt, sobald man auch nur ein wenig Schwäche zeigt: Viele wollen über die kalte Leiche des Spielers den Thron besteigen.

Wie man auch an den Reviews sieht, findet ein Großteil des Spiels in den Köpfen des Spielers statt und wie er das interpretiert, was dort mit seiner Dynastie passiert.

Meine Erlebnisse in Crusader Kings 3 habe ich hier beschrieben:

Steam: Ich begann als einsamer Wikinger – 400 Jahre später hab ich halb Europa, 12.300 Nachkommen und ein Problem