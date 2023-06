Steam: Ich begann als einsamer Wikinger – 400 Jahre später hab ich halb Europa, 12.300 Nachkommen und ein Problem

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Ich hab die Entwicklung der Hauptstadt in London durch zig Boni im Spiel so beschleunigt, dass sie schon lange am Maximum von 100 angelangt ist.

Doch in einem Spiel ist nichts davon passiert, alles lief nach Plan. Erst Wikinger und die Isle of Man, dann die Nordsee, schließlich ganz Großbritannien, Finnland, Lothringen, Frankreich.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die schwedischen Strategie-Genies von Paradox sind stolz darauf, dass kaum wer ihre Spiele zu enden spielt. Ich passe als Spieler perfekt dazu, weil ich es liebe den Anfang von Strategiespielen so lange zu perfektionieren, bis alles nach Plan läuft – also nach meinem Plan.

Insert

You are going to send email to