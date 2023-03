In neuem Koop-Spiel auf Steam müsst ihr als Vampir euer Gemüse verteidigen – „Die niedlichste Darstellung von Veganern, die ich je gesehen habe“

Voltaire: The Vegan Vampire ist ein neues Koop-Game auf Steam. Ihr spielt allein oder zu zweit und schlüpft in die Rolle des Sohn Draculas. Da er kein Blut trinken will, widersetzt er sich seinem Vater und lebt vegan auf einer Farm.

Das Koop-Spiel erschien am 27. Februar 2023 im Early Access auf Steam. Es wird vom Indie-Studio Digitality Games entwickelt. Bisher ist Voltaire: The Vegan Vampire nur für den PC verfügbar. Auf Steam bekommt ihr es für 14,99 €.

Baut Gemüse an, das ihr nachts verteidigt

Was ist das für ein Spiel? Bei Voltaire: The Vegan Vampire handelt es sich um ein humorvolles Koop-Farmspiel mit Roguelike-Elementen.

Voltaire ist der Sohn von Dracula, der beschließt, dass er kein Blut trinken möchte. Ihr spielt den rebellischen jungen Vampir, der sich vegan ernähren möchte und von Dracula wegläuft, um auf einer Farm zu leben.

Dort baut ihr dann tagsüber Pflanzen an, um euch von ihnen zu ernähren. Denn ihr wollt ja kein Blut trinken. Voltaires eigene Farm könnt ihr erweitern und verschiedene Biome erobern, die der Vampir zu seinem Vorteil nutzt.

In der Nacht hetzt Dracula dann seine Armee auf euch und ihr müsst eure Farm verteidigen. Für den Kampf erlernt ihr Fähigkeiten, die ihr stetig verbessert, um stärker zu werden.

Optisch sowie vom Gameplay erinnert das Spiel an Don’t Starve (Together), Stardew Valley und Sun Haven, bringt aufgrund der Thematik aber frischen Wind in das Genre.

Hier seht ihr den Trailer zu Voltaire: The Vegan Vampire:

Per Splitscreen könnt ihr auch im Koop spielen

Wie funktioniert der Koop-Modus? Ihr könnt das Farming-Roguelite auch gemeinsam mit einem Freund spielen, der dann die Rolle eines weiblichen Vampirs an Voltaires Seite einnimmt. Das funktioniert entweder, wenn ihr zu zweit am PC sitzt, oder via Remote Play von Steam.

Dafür muss einer von euch das Spiel besitzen und kann den anderen einladen, ohne das Spiel ein zweites Mal zu kaufen.

Im Splitscreen könnt ihr dann zusammen die Farm bewirtschaften beziehungsweise nachts beschützen.

Bisherige Reviews fallen positiv aus

Obwohl Voltaire: The Vegan Vampire noch nicht allzu viele Bewertungen erhielt, 53 sind es bisher, fallen 92 % davon positiv aus.

Wir fassen ein paar der Spielerstimmen hier für euch zusammen:

Link: “Roses are red, broccoli is green, cutest representation of vegans I’ve seen” (Auf Deutsch: “Rosen sind rot, Brokkoli ist grün, die niedlichste Darstellung von Veganern, die ich je gesehen habe”)

Eizig: “Sehr entspanntes Spiel, das Roguelike-Elemente, Tower Defense, Basenbau und Veganismus kombiniert. Als wäre es für mich gemacht.”

RelaxItsJustAGame: “Niedliches Spiel mit einem einzigartigen Thema. Es hat Potential, braucht aber noch etwas Polishing.”

thelefthorse: “Warnung: Dieses Spiel wird eure Zeit stehlen.”

Was sagt ihr zu Voltaire: The Vegan Vampire? Wollt ihr euch das Spiel mal anschauen oder habt es sogar bereits gespielt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier auf MeinMMO!

