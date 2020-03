Cheater und Hacker sind in jedem Spiel lästige Zeitgenossen. Ein Profi unterlag in Apex Legends einem solchen Unhold, entschied sich aber, ihm dann eine Weile zuzusehen. Der Verlauf des Matches wurde gegen Ende ziemlich skurril.

Das zeigt der Kampf: Der Twitch-Streamer und Apex-Pro Mendokusaii, der von der Overwatch-League zu Apex Legends gewechselt ist, hat in einem seiner Streams ein skurriles Match aufgezeichnet.

Während er mit seinen Kollegen in einem Ranglisten-Spiel saß, hat ihn ein Aimbot-Nutzer über den Haufen geballert und so aus dem Spiel genommen. Aber statt zu gehen, wollte Mendo zusehen, wie der Hacker das eigentlich so anstellt.

Gegen Ende des Matches und nach einigen weiteren Kills vom Hacker, stieß dessen Team in den Top 6 auf ein weiteres Squad. In diesem befand sich aber auch ein Hacker mit einem sogenannten Speedhack. Seht den Clip hier:

Ein Speedhack bringt einen Charakter dazu, sich extrem schnell zu bewegen. Ein Aimbot zieht das Fadenkreuz und den Treffer immer direkt auf einen Gegner, in der Regel auf dessen Kopf. Im Clip ist zu sehen, dass der Speedhacker versucht, irgendwie zu entkommen, am Ende aber dem Aimbot unterliegt. Das zeigt klar: Der Aimbot ist der stärkere (und lästigere) Hack.

Ein Video über einen dreisten Speed-Hacker in Apex Legends geht viral

Hacker in Apex Legends

Was ist das Problem? Was Mendo eigentlich mit dem Clip zeigen wollte ist, dass Apex Legends immer größere Probleme mit Hackern hat. Er selbst spielt auf Diamant-Elo, dem zweithöchsten Rang in Apex Legends.

Dass gerade hier so viele Hacker unterwegs sind, ist offenbar ein größeres Problem und eines, das schon länger besteht. Schon kurz nach Release haben bekannte Streamer wie DrDisrespect gewarnt, dass Apex ein Hacker-Problem habe.

Was wird unternommen? Die Entwickler kommen immer wieder mit neuer Technik, um Hacker in Apex Legends zu bekämpfen. Es wurde eine Melde-Funktion eingeführt und es gab mehrere Bann-Wellen.

Das ging so weit, dass sich Cheater teilweise wegen unfairer Behandlung beschwert haben. Offenbar hat das alles aber noch nicht gereicht, um sich vollständig von den unfairen Spielern zu befreien.

Weil er cheatet: Angehender Profi verliert Vertrag in Apex Legends

Das generelle Problem mit Hackern und Cheatern: Apex Legends ist nicht das einzige Spiel, in dem Hacker ein Problem sind. So ziemlich jedes Online-Game ist von diesen Spielern geplagt, insbesondere aber Shooter. Dabei kommt es oft zu seltsamen Situationen: