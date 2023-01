Fans lieben ein Survival-Game so sehr, dass sie eine Erweiterung entwickeln – Ihr könnt sie jetzt auf Steam spielen

Mit dem DLC „Downpour“ bekommt der Survival-Plattformer „Rain World“ auf Steam eine umfangreiche Erweiterung mit zahlreichen neuen Inhalten. Ein großer Teil des DLCs ist ein reines Herzens-Projekt, in das treue Katzenschnecken-Fans 5 Jahre Arbeit hineingesteckt haben.

Um welches Game geht es? Bei Rain World handelt sich um einen Survival-Plattformer, bei dem Spieler als kleine, putzige Kreatur, einer Katzenschnecke, in einer unbarmherzigen Welt um ihr Überleben kämpfen müssen.

Es stammt vom Indie-Entwicklerstudio Videocult und ist auf Steam sehr beliebt. 92 % der insgesamt 7.751 Userwertungen fallen positiv aus (Stand: 20. Januar 2023, via Steam).

„Ein großes Team leidenschaftlicher Rain World-Fans hat mit viel Liebe daran gearbeitet“

Was ist das für eine Erweiterung? Bei der Fan-Erweiterung handelt es sich um einen Teil des Gesamt-DLCs Rain World: Downpour, der sogenannten „More Slugcats Expansion“, welche ein umfangreiches Paket an neuen Spielinhalten umfasst:

5 neue Katzenschnecken

10 neue Regionen

neue Kreaturen

neue Items

neuer Soundtrack

neue Cutscenes, Dialoge, Enden

Challenge und Safari Modus

Rain World Remix QoL-Features

Hier seht ihr einen Trailer zu Rain Wold: Downpour, mit dem es nun auch einen Koop-Modus im Spiel gibt:

Was sagt Entwickler dazu? In den Ankündigungen der Steam-Seite von Rain World: Downpour dankt das Entwicklerstudio in den sogenannten„Community Credits“ allen Beteiligten für ihre Mitarbeit am Projekt.

Zum „More Slugcats Team“ schreiben die Entwickler: „Ein großes Team leidenschaftlicher Rain World-Fans hat mit viel Liebe daran gearbeitet“. Darunter werden 33 beteiligte Fans gelistet, die in insgesamt 5 Jahren an der Erweiterung gearbeitet haben.

Doch auch im allgemeinen „Downpour Team“ arbeiteten mehrere Fans mit an dem DLC, das nun die Hobby-Kreationen in einem großen Paket zusammenfasst und der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt. Die große Beteiligung der Fans mache die Erweiterung laut der Entwickler überhaupt erst möglich, womit das Projekt ein Tribut an die Community darstelle.

Wie viel kostet die Erweiterung? Auf Steam bekommt ihr die Erweiterung aktuell im Sonderangebot. Statt 14,79 € erhaltet ihr das DLC mit einem Rabatt von 10 % und zahlt 13,31 €. Das Einführungsangebot endet am 2. Februar 2023.

Beachtet, dass ihr zunächst das Hauptspiel Rain World benötigt, um Downpour zu zocken. Das kostet auf Steam aktuell 19,99 €.

