Survival-Plattformer mit 92 % positiven Reviews auf Steam ist im Herbst Sale – Kostet aktuell 9 €

Aktuell läuft auf Steam der Herbst Sale 2022 mit zahlreichen Spielen im Sonderangebot. Darunter befindet sich auch das Game „Rain World“, einem Überlebens-Jump&Run-Game mit 92 % positiven Wertungen. Ihr bekommt es momentan für 9 €. Am 19. Januar 2023 bekommt das Spiel zudem eine Koop-Erweiterung.

Was ist Rain World für ein Spiel? Bei dem Game handelt es sich um einen Plattformer mit Survival-Elementen. Das Gameplay von Rain World ist dabei eher anspruchsvoll.

Ihr spielt eine Katzenschnecke: eine kleine, weiße Kreatur mit 4 Beinen und einem Schneckenschwanz, welche sich agil durch die Gegend bewegen kann.

Ihr lebt in einer unbarmherzigen Welt. Überall lauern Gefahren und ihr seid ganz auch euch gestellt, denn: Durch eine gewaltige Flut wurdet ihr von eurer Familie getrennt und begebt euch nun auf eine gefährliche Reise, um sie wiederzufinden.

Dabei erkundet ihr unterschiedliche Ökosysteme, in denen jedoch Kreaturen leben, die euch fressen wollen.

Im Januar 2023 gibt es eine Multiplayer-Erweiterung zum Spiel. Hier seht ihr den Koop-Reveal-Trailer zu Rain World: Downpour:

Überleben in einer unbarmherzigen Welt

Wie sieht das Gameplay in Rain World aus? Das Spieldesign ist vom Stil und der Einfachheit her eher düster und an 16-Bit-Spiele der 90er angelehnt.

Ihr bewegt euch durch Landschaften voller Industriemüll und müsst ihr euch um Nahrung und einen sicheren Unterschlupf für eure Katzenschnecke kümmern.

Ihr begebt euch selbst auf die Jagd, solltet euch aber gleichzeitig vor anderen Jägern in Acht nehmen, für die ihr die Beute darstellt. Auch Fallen innerhalb der Umgebung machen euch das Leben schwer.

Hier seht ihr einige Screenshots aus Rain World

Die KI des Spiels sorgt dafür, dass die Gegner niemals aufhören, eure Katzenschnecke zu jagen. Als Waffe tragt ihr einen Speer, mit dem ihr euch gegen Feinde zur Wehr setzen könnt.

Ein weiterer großer Aspekt im Spiel ist die immer wieder drohende Gefahr durch Regenfälle, welche die Katzenschnecke ertränken können.

Gibt es einen Multiplayer-Modus? In Rain World könnt ihr PvP mit geteiltem Bildschirm spielen. Am 19. Januar 2023 kommt zudem die Erweiterung Rain World: Downpour auf Steam, in der ihr neben neuen Inhalten auch einen Koop-Modus bekommt und mit 4 weiteren Personen als Katzenschnecken um euer Überleben kämpfen könnt.

Wie schneidet Rain World bei den Spielern ab? Das Game schneidet auf Steam sehr positiv ab. Von insgesamt 6.570 Reviews fallen 92 % gut aus (Stand: 23. November 2022, via Steam).

Die Spieler loben das Game als ein tolles Indiespiel – ist von einigen sogar das Lieblingsspiel. Sie mögen die besondere Atmosphäre und das Gameplay, das aber auch sehr herausfordernd sein soll. Außerdem merken sie in den Reviews an, dass das Spiel nicht für jeden etwas sei und sie teilweise auch sehr emotional mache.

User ClockWyrk schreibt: „Mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten. Ja, es ist brutal. Ja, es ist unbarmherzig. Aber wenn man dieses Spiel und die Dinge darin meistert, hat man es sich verdient. Man bekommt keine Power-Ups für Fähigkeiten, man wird nur besser […] Ich werde nie wieder ein Spiel wie dieses finden und es wird für immer mein Lieblingsspiel bleiben. Danke für dieses wahrhaftige Kunstwerk, Videocult [das Entwicklerstudio]“ (via Steam).

Wie viel kostet Rain World auf Steam? Das Spiel Rain World befindet sich aktuell im Herbst Sale 2022 auf Steam unter den reduzierten Titeln. Ihr bezahlt daher momentan statt 19,99 € mit einem Rabatt von 55 %, aktuell nur 8,99 €.

Zusammen mit dem Soundtrack im Bundle kostet Rain World statt 29,98 € nun 11,19 €. Ihr spart euch damit 63 % des eigentlichen Kaufpreises.

Der Herbst Sale auf Steam wird noch bis zum 29. November 2022, 19 Uhr, gehen. Bis dahin könnt ihr euch Rain World günstiger holen.

Aktuell gibt es auf Steam ein Bundle mit 22 Spielen für 6 € – Darunter befinden sich auch Klassiker, die jeder Gamer kennen sollte.