Steam Familienbibliothek aktivieren und einrichten – So teilt ihr Spiele mit einem anderen PC

Möchtet ihr den Zugriff auf eure Spiele in der Familienbibliothek wieder deaktivieren, wählt ihr die Accounts in der Liste der autorisierten Nutzer wieder ab.

Das bedeutet: Wenn ein Familienmitglied gerade ein Spiel zockt, der Besitzer sich aber gleichzeitig in das Game einloggt, erhält das Familienmitglied eine Nachricht. In der heißt es, man könne das Spiel entweder selbst kaufen oder sich ausloggen und ein Timer von 5 Minuten wird gestartet.

Kann man in der Familienbibliothek gleichzeitig spielen? Nein, die Funktion lässt kein gleichzeitiges Spielen zu. In erster Linie hat immer der Besitzer der Bibliothek Vorrang und kann jederzeit ein Game zocken.

Wie kann ich meine Steam Familienbibliothek über den Browser einrichten? Möchtet ihr in eurem Browser die Familienbibliothek einrichten, geht ihr so vor:

Normalerweise loggt ihr euch mithilfe eures Namens und Passworts ein und habt dann Zugriff auf euer Konto. Ist der Steam Guard aktiviert, bekommt ihr bei der Anmeldung auf einem unbekannten Gerät zusätzlich einen Code per E-Mail oder per Steam-Mobile App gesendet und müsst diesen eingeben.

