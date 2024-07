Offizielle Skizzen zu One Piece zeigen, dass 2 Mitglieder der Strohhüte völlig anders aussehen sollten

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Auch Choppers Aussehen wurde von einem erwachsenen Rentier zu einem süßeren Aussehen geändert. Dabei bleibt die Frage spannend, die das Mitglied der Strohhutbande in der Live-Action-Verfilmung aussehen wird: One Piece auf Netflix bekommt Staffel 2 und ein neuer Charakter ist mit dabei

Was zeigt die Übersicht? Der User newworldartur berichtet über allerlei Infos zu One Piece. Er hat sich die Mühe gemacht, alle bislang bekannten Skizzen der Strohhüte zu sammeln, die vor der Veröffentlichung des Mangas ans Tageslicht kamen.

Vor der Veröffentlichung des Mangas zu One Piece hat der Mangaka, Eiichiro Oda, mehrere Ideen für das Aussehen der Strohhutbande verworfen. In einer Fan-Übersicht können wir nun sehen, wie sich die einzelnen Mitglieder im Laufe der Zeit verändert haben. Zwei der Strohhüte hatten zwischenzeitlich sogar eine andere Haarfarbe.

