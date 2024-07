Allererste Skizzen zu One Piece zeigen nicht Ruffy und Nami, sondern Pao und Rezel – So hätten sie ausgesehen

Anime fristeten lange Zeit nur ein Nischendasein, sind in den letzten Jahren aber immer mehr in den Mainstream gerückt. Das ist wenig verwunderlich, denn die ja...

Eine weitere Notiz verrät, wieso Merry zu Nika werden sollte: Oda schrieb eine Randnotiz, dass diejenigen, die über ihre Schwäche lachen können, die Stärksten sind. Das erinnert an Sonnengott Nika, der permanent am Lachen ist und dadurch irre Fähigkeiten wie das Ändern der Körpergröße bekommt.

Wer ist der alte Mann unten links? Der ältere Herr in der unteren linken Ecke des Bildes ist die ursprüngliche Idee von Nika. Die Lache verrät, dass es sich dabei um den Sonnengott aus One Piece handelt.

Dass Oda schon früh seine ersten Ideen für One Piece ausgearbeitet hat, zeigt, wie weit er vorausplant. So hatte er schon vor 25 Jahren einen Arc angedeutet , der demnächst wichtig wird. Auch die anderen Skizzen zu weiteren Charakteren verraten, wie weit er vorausgedacht hat.

Was sind das für Skizzen? Die aufgetauchten Zeichnungen stammen aus dem Jahr 1994, also von vor 30 Jahren. Damals war Eiichiro Oda noch 19 Jahre alt. Den Manga zu One Piece gab es erst drei Jahre später.

