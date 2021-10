New World kündigte kostenlose Server-Transfers an. Diese haben sich nun verschoben und es gibt einen weiteren Haken: Regionen können nicht gewechselt werden. Das war in den Augen einiger Spieler vorher missverständlich kommuniziert worden. Nun sind einige Spieler sauer und fordern ihr Geld zurück.

Das ist die Situation:

Amazon versprach schon vor einer Weile kostenlose Charakter-Transfers für New World, damit Gruppen wieder zusammenfinden.

Aus einem Tweet leiteten sich Spieler ab, dass das auch regionsübergreifend gehen wird: Spieler dachten, sie könnten ihre Charaktere aus den USA nach Europa verschieben und umgekehrt.

Das wurde jedoch widerlegt – zuletzt in den neuen Regeln zu den Server-Transfers im Forum.

Dennoch sind die Spieler nun sauer und fühlen sich hintergangen.

Missverständlicher Tweet zu Server-Transfers

Das sagte Amazon: In einem Tweet zu den Server-Transfers von New World fragte ein Nutzer am 28. September, ob man von US- auf EU-Server wechseln könnte.

Der offizielle Twitter-Kanal von New World antwortete daraufhin: „Ja, ihr könnt euch zwischen den Regionen bewegen, wenn ihr wollt.“

Diesen Tweet sahen Spieler als Bestätigung an: Man kann Charaktere von USA nach EU transfrieren. So war das aber nicht gemeint.

Kurz nach der Veröffentlichung der Regeln für den Server-Transfer gab es noch einen weiteren Post mit FAQ im offiziellen Forum. Dort heißt es nun: „Transfers sind nur in eurer Region möglich. Jede Region hat eine separate Datenbank und es ist nicht möglich, Charaktere einer neuen Region zuzuordnen.“ Die Aussage findet ihr auch in unserem Artikel zu den Server-Transfers.

Das Kuriose: Eigentlich war genau das schon klar. Kurz nach der Veröffentlichung des Tweets, in dem versprochen wird, man könne in anderen Regionen spielen, wurde die Aussage schon im Forum vom Customer Service Camulos richtiggestellt.

Dort hieß es bereits, dass es kein System zum Wechseln der Region gebe.

„Ihr müsst das fixen“

So reagieren die Spieler: Nachdem die Aussage noch einmal klargestellt wurde und Amazon sogar einräumt, dass die ursprüngliche Ansage zum Regionswechsel falsch war, gab es einen Aufschrei in der Community.

Etliche Fans beschwerten sich, dass sie ihre Charaktere nun vergessen könnten. Es fallen sogar wüstere Beleidigungen, die zum größten Teil schon gelöscht sind. Der Thread im Forum hat mittlerweile über 950 Antworten und auch auf Twitter wird diskutiert.

Einige Spieler haben wohl unter der falschen Prämisse in einer anderen Region angefangen. Sie wollten so offenbar die langen Warteschlangen umgehen und schon anfangen zu spielen, um später zu wechseln.

Das geht nun jedoch nicht. @Washy_88 erklärt auf Twitter: „Wir haben Charaktere in Nordamerika angefangen wegen dieser Aussage. Wir müssen zurück auf EU. Wir waren nur [auf NA], wegen der lächerlichen Queues in EU und ihr sagtet, wir könnten Regionen wechseln. Das müsst ihr fixen.“

Einige Spieler kündigen jetzt an, sie wollten “Refunds”, New World also zurückgeben und ihr Geld wiederbekommen (via forums.newworld).

Wie kam es zu dem Missverständnis? Offenbar war im Tweet gemeint, dass Spieler in jeder Region spielen könnten – was auch problemlos geht. Jeder Spieler in Europa kann sich etwa neue Charaktere auf US-Servern erstellen und umgekehrt.

Lediglich der Transfer ist nicht möglich. Wie es aussieht war diese Information jedoch zu gut versteckt, sodass nun etliche Spieler ziemlich sauer sind. Damit gesellt sich ein weiteres Problem zu denen, die New World gerade ohnehin zu bewältigen hat:

