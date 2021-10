New World kämpft nach starkem Start mit einigen Problemen

Das waren die News dieser Woche aus der Welt der MMORPGs im Überblick. Was war euer persönliches Highlight? Habt ihr diese Woche etwas Spannendes erlebt? Oder haben wir etwas Wichtiges vergessen? Schreibt es uns doch in die Kommentare und diskutiert mit uns.

Die Diskussion der Woche: In New World hat ein Gildenleiter seine Gilde beklaut und ist danach zur feindlichen Fraktion übergewechselt . In über 100 Kommentaren wurde diskutiert, ob das Verhalten in Ordnung ist oder von Amazon bestraft gehört.

Der Aufreger der Woche: In Guild Wars 2 wurden über 80 Accounts gesperrt, darunter bekannte PvP-Gesichter. Sie alle sollen in Turnieren geschummelt haben.

In der Woche vom 4. bis zum 10. Juli drehte sich wieder viel um New World . Doch auch Guild Wars 2, Herr der Ringe Online und WoW haben Schlagzeilen gemacht. Wir von MeinMMO fassen euch wieder alle wichtigen MMORPG-News der Woche zusammen.

Insert

You are going to send email to