7 Gründe, warum ich jeden Tag ESO spiele

Das MMORPG The Elder Scrolls Online erschien am 04. April 2014. Seitdem ist viel passiert und es haben sich einige Dinge verändert. Auch zieht es nach 7 Jahren immer noch neue Spieler an und schafft es ebenso alte Spieler zu halten. Doch was macht man jeden Tag in Tamriel? MeinMMO Autorin MiezeMelli erzählt euch, warum sie jeden Tag ESO spielt.

1. Tägliche Handwerksquests

Die täglichen Quests für das Handwerk sind schnell gemacht und die einfachste Methode an Gold und Materialien zu kommen. Ich mache, wenn zeitlich möglich, mit meinen 18 Charakteren die Handwerks-Daylies. Das sind pro Charakter immerhin 5.100 Gold (mit den richtigen Championpunkten).

Rechnet man dies einmal hoch, sind das 18 x 5.100 Gold = 91.800 Gold. Nach nicht einmal 11 Tagen verdient man dadurch (91.800 x 11) 1.009.800 Gold. Millionär in ESO werden ist also gar nicht so schwierig.

2. Tägliches Zufallsverlies

Ebenfalls schnell gemacht und bringt jeden Tag einen zufälligen Dungeon. Das ist besonders gut, wenn man selbst mal nicht weiß, welches Verlies man laufen will. Diese Entscheidung nimmt dir der Zufalls-Finder ab. Wenn ihr ESO+ besitzt, habt ihr dabei auch Zugriff auf die DLC-Dungeons.

Vorab kann dabei ausgewählt werden, ob man das Zufallsverlies auf der Stufe Normal oder Veteran laufen möchte. Für einige Verliese im Veteran-Modus würde ich euch allerdings eine eigene und nicht zufällige Gruppe empfehlen. Denn bei diesen Verliesen ist unter Umständen ein organisiertes Zusammenspiel wichtig.

Hier hast du eine Übersicht über die Dungeon und deren Einschätzung in Bezug auf die Schwierigkeit.

Eine detaillierte Beschreibung (inklusive Mechaniken) der neuen Dungeons aus dem DLC Waking Flame, findest du in diesem Artikel:

Wir haben die Dungeons im neuen Update Waking Flame gespielt – So hart sind sie

Und nun zur Belohnung: Alle 20 Stunden erhält man 101.047 Bonus-Erfahrungspunkte beim Abschluss eines Zufallsverlieses. Außerdem verdient man nebenbei ca. 2.000 – 3.000 Gold mit dem Loot und kann mit den Set-Teilen, die man im Dungeon erhält, sein Stickerbuch füllen. Mit dem Stickerbuch bezeichnet die Community die Set-Sammlung, die ihr standardmäßig mit “U” aufrufen könnt.

3. Die täglich wechselnden Dungeon-Quests der Unerschrockenen

Wenn ihr noch mehr Lust auf Dungeons habt, dann besucht auf jeden Fall die Unerschrockenen Enklave zu besuchen. Diese ist in den 3 Hauptstädten zu finden:

Ebenherz-Pakt: Gramfeste (Deshaan)

Aldmeri-Dominion: Eldenwurz (Grahtwald)

Dolchsturz-Bündnis: Wegesruh (Sturmhafen)

Um die Quests annehmen zu können, müsst ihr mindestens Stufe 45 erreicht haben. Für den Veteranenmodus braucht ihr mindestens Stufe 50.

Es gibt folgende 3 Questgeber:

Maj al-Ragath → alle Dungeons der ersten 2 Gebiete*

Glirion der Rotbart → alle Dungeons der letzten 3 Gebiete*

Urgarlag Häuptlingsfluch → alle DLC Dungeons

*Dies bezieht sich auf die Reihenfolge in welcher ihr die Gebiete betretet.

Die Dungeons könnt ihr ebenfalls mit dem Menü “Gruppen & Aktivitätensuche” betreten. Diesmal müsst ihr aber oben rechts in der Verliessuche die Option “Spezifische Verliese” wählen. Nun könnt ihr den gewünschten Dungeon (oder mehrere) anklicken und werdet in die Warteschleife eingereiht.

4. Zwei aktive Handelsgilden

Damit sich das ganze Housing und bei mir vor allem die damit verbundenen exzessiven Shoppingtouren beim Luxushändler am Wochenende bezahlen lassen, betreibe ich intensiven Handel in ESO. Ich bin schon seit einiger Zeit bei den folgenden Handelsgilden:

Nirn Traders (Gramfeste in Deshaan)

Ork Mania

Wenn ihr mal neugierig seid, könnt ihr gerne zu meinem monatlichen Auktionsevent von Ork Mania kommen. Weitere Infos gibt es auf meinem Discord.

5. Housing und der Luxushändler

Housing ist wirklich ein netter Zeitvertreib für Zwischendurch. Es gibt inzwischen auch wirklich schöne Items, die sich gut im eigenen Heim machen. Und wie ich zuvor schon erwähnt habe, decke ich mich auch gut mit den Items des Luxushändlers ein.

Den Luxushändler findet ihr übrigens jedes Wochenende in der leeren Stadt in dem Gebiet Kalthafen.

6. Meine Raidgruppen

Meine inzwischen 4 verschiedenen Raidgruppen haben natürlich auch ihre festen Zeiten, zu denen ich mich in Tamriel einfinde. Und tatsächlich habe ich dadurch nur Mittwochs Raid-frei. Nach dem Raid werden oft noch Dungeons oder Event-Quests mit den anderen Mitgliedern gemacht.

Aktuell raide ich in folgenden Raidgruppen:

Spitfire (als DD, zurzeit Magblade) in Wings for Victory: vRGq

Collateral Damage (Raidleitung und DD, zurzeit Magblade) in Wings for Victory: vSS

Wipe and Reset (als DD, zurzeit Magblade): vHoF

Dummbatz und seine Dummbälle (Raidleitung und Tank) in Die magische Miezmuschel: vHRC

7. Die Community

Zu guter Letzt ist es aber immer die Community, die mich jeden Tag in das Spiel holt. Denn selbst, wenn ich mal keine Lust haben sollte ESO zu spielen, logge ich mich immer wegen den Leuten ein. Dann quatscht man auch mal spät nach einem langen Arbeitstag auf dem Gilden-TS oder dem Gilden-Discord.

Mit den Leuten aus der ESO Community kann man viele lustige Erinnerungen füllen. In diesem Artikel bekommt ihr einen Einblick auf welche witzigen Ideen die Leute hin und wieder kommen:

Eiersuchen und Nacktraid – Eine gute Gilde macht das MMORPG ESO noch besser

8. Mein persönlicher Grund: Das Streamen auf Twitch

Ich streame aktuell ausschließlich ESO auf Twitch. Natürlich bin ich währenddessen dann auch in ESO eingeloggt. Oft streame ich beispielsweise Gilden- oder Community-Events. Aber auch bei größeren Streaming-Events von Bethesda bin ich auf Twitch zu sehen.

Die Ork-Mania-Auktion kann man auch immer auf Twitch mitverfolgen. Auf meinem Twitch-Kanal seid ihr natürlich auch außerhalb des Events jederzeit willkommen!

9. Mein persönlicher Grund: Meine Tätigkeit bei MeinMMO

Zusätzlich bin ich ebenfalls durch meine Tätigkeit bei MeinMMO häufig in ESO eingeloggt. Ob es um das Recherchieren oder das Aufnehmen von Screenshot geht. Dadurch kann ich noch tiefer in das Spiel eintauchen als bisher.